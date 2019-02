“Hemos cargado mucho al equipo y las cargas empiezan a sentirse, hemos jugado cada dos días, esta semana fue larga, pero también se puede cargar el trabajo. Se siente el agotamiento normal, siento que por eso no estuvimos finos, cuando se acostumbró a eso porque este equipo tiene futbolistas técnicos para jugar así. Puede ser la carga de trabajo. No me estoy disculpando, no podemos ocultar la derrota que es difícil y cuesta mucho. No jugamos bien”, comentó Torres en la rueda de prensa posterior al juego.