“Ellos tienen su chance de clasificar y van a venir con todo, si no me equivoco van a venir con bastante tiempo de no ganar en la Liga, van a venir con esa mentalidad y nosotros conscientes de que no podemos relajarnos, que tenemos que ganar en casa, seguir dándole alegrías a la afición, a nosotros y seguir aumentando puntos”, citó Moya.