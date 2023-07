El ‘Cachorro’ Juan Pablo Ledezma se hace sentir en Puntarenas FC

Puntarenas FC se enfrentó a Sarchí en un fogueo donde los chuchequeros se dejaron el triunfo por 6 a 3, en el Estadio Lito Pérez.

Entre los anotadores de los naranjas se encuentra Juan Pablo ‘Cachorro’ Ledezma, ese talento formado en las divisiones menores de Alajuelense, que pertenece a la Liga y que es hijo de Froylán Ledezma.

Los otros tantos del Puerto fueron obra de Daniel Quirós, Asdrúbal Gibbons, Carlos Cordero, Justin Roque y Jurguen Espinoza.

Este ensayo se efectuó previo al viaje que los naranjas harán a Monteverde. Ahí estarán concentrados durante una semana.

Según el técnico de Puntarenas FC, Géiner Segura, al equipo le están dando condiciones muy buenas con la aspiración de ser protagonistas en el Apertura 2023 que arrancará en el último fin de semana de julio.

“Tenemos un cuerpo técnico muy amplio, donde ya tenemos nuevos colegas que nos ayudarán a que este equipo siga creciendo. Tendremos una semana a la que vamos a sacarle mucho provecho a la parte integral, es buena la convivencia, que ellos se conozcan todavía más, ya estando en una semana totalmente juntos, aparte del trabajo en cancha y los fogueos”, expresó Géiner Segura.

Además, dijo sentirse muy contento con los refuerzos que han llegado y con el aporte de Roberto Wong como gerente deportivo del club.

“Los jugadores que estamos integrando lo conversamos, vemos la necesidad del equipo y la verdad que son muchachos que por una u otra razón los conozco. Realmente ha sido una dinámica buena, porque al final lo más importante es Puntarenas. Dentro de la idea que queremos, pensamos que son jugadores que se pueden adaptar muy bien a lo que queremos”, detalló.

Géiner Segura también envió un mensaje para la afición porteña y dijo que está comprometido para dar lo mejor y que el equipo represente bien a la provincia en el torneo que se acerca.

“Queremos ser competitivos y yo creo que en eso me he caracterizado siempre. He tratado de dar lo mejor y yo espero que en este torneo nos vaya muy bien. Lógicamente, habrá momentos difíciles, que todos los pasamos, pero con el apoyo de la afición, con trabajo y con ayuda de Dios, yo creo que siempre vamos a salir adelante”, concluyó.

Puntarenas FC se estrenará en el Apertura 2023 de visita contra Pérez Zeledón.