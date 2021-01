Eso no me preocupa tanto, porque resulta que aquí el futbolista cuando juega clásicos se prepara de una manera, no debería ser, pero conociendo la idiosincrasia de nuestros jugadores, las alertas se prenden; ya empiezan a hablar diferente, a entrenar diferente, entonces todas esas cosas uno las identifica y es a raíz de que va a jugar un partido crucial. Entonces el aspecto mental en eso es poco trabajado, porque la energía está al tope, todos quieren jugar y ese aspecto está curado. En este momento lo más importante es seguir creciendo como equipo, seguir jugando bien, seguir siendo contundentes y seguir mejorando en muchos detalles, tanto en la parte defensiva grupal, no solo la línea de cuatro, sino grupal, o sea, trabajo de once. Tenemos un reto bonito el domingo, que nos puede dar mayor confianza, por supuesto, pero siempre y cuando juguemos bien. Entonces lo otro mental para el miércoles será doble y estamos trabajando en ese aspecto, pero pensando primero en el próximo domingo.