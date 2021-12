El arbitraje se juega el todo por el todo: puso sus dos mejores cartas en la final sin pensar más allá

La Comisión de Arbitraje puso a los dos réferis que para los analistas tenían mejor rendimiento hasta ahora en la final, pero ¿qué pasará si fallan ahora? ¿Quién pitará la gran final?

El arbitraje nacional vivió un segundo semestre del 2021 lleno de señalamientos y polémicas. Fecha tras fecha algún entrenador, jugador o dirigente habló sobre la actuación de los encargados de impartir justicia, ahora a falta de cuatro juegos para que se acabe el torneo, los árbitros siguen generando debate.

La Comisión de Arbitraje decidió designar para la final de la segunda fase a los centrales Keylor Herrera (ida) y Juan Gabriel Calderón (vuelta), estos son los dos nombres que para expertos eran los que había que nombrar, pero con el asterisco que han sido los mejores y si por ‘A’ o por ‘B’ no tienen una buena serie, no podrían estar en la gran final.

El exárbitro Grevin Porras explicó que la Comisión lo que busca con Keylor y Juan Gabriel es no correr riegos y de esta forma conseguir que el ambiente, alrededor de los árbitros baje de cara a los dos últimos partidos definitorios.

“Aquí es importante aclarar que por las circunstancias que se dieron en los juegos anteriores no había mucho material, la comisión estaba muy limitada, sin embargo es importante recalcar que Keylor y Calderón eran las dos opciones con mejor rendimiento”. afirmó.

Pero, ¿qué sucede si alguno de los dos tiene un mal juego?

“La mejor pregunta, esto lo he estado pensando y qué sucede si esto pasa... Tendrán que acudir a árbitros no tradicionales, esperamos que hagan una buena labor para que queden sembrados, pero si a ellos les va mal, es muy preocupante, porque ¿a quién acudimos? Posiblemente Benjamín Pineda, Adrián Chinchilla, pese a que ellos no culminaron bien, entonces la cosa se pondría más tensa”, analizó Porras.

El exárbitro es enfático en que considera que la apuesta de la Comisión es que Herrera y Calderón hagan buenos encuentros y puedan repetir en la gran final.

“Ambos tienen un perfil muy parecido con un cambio de que Keylor es más dinámico, explosivo, Juan Gabriel es más mesurado. Lo importante es que la planificación y el trabajo en equipo es fundamental, que los cuartos árbitros sean para solventar y no para llevar problemas al árbitro, que nada sorprenda a ambos cuartetos”, declaró.

Por su parte, otro exjuez como Rodrigo Badilla también aceptó que la gran duda con estos nombramientos es la gran final, aunque desde su perspectiva la Comisión tiene nombres que aunque no han hecho un gran torneo pueden cumplir en los cotejos que definirán al próximo campeón costarricense.

“Yo digo que ahorita que no está Henry Bejarano ellos son los dos mejores árbitros, me parece muy adecuados los nombramientos, ahora el problema es la gran final si a ellos no les va bien, esa es una preocupación porque yo solo veo a dos nombres más pero que pueden cumplir como lo son Benjamín Pineda y Hugo Cruz”, contó.

En el partido de este jueves a las 6 p. m. Keylor Herrera estará acompañado por Osvaldo Luna y William Chow, mientras que el cuarto árbitro será Benjamín Pineda.

La vuelta tendrá como su cuarteto a Juan Gabriel Calderón, los asistentes: Juan Carlos Mora y Emanuel Alvarado; el cuarto será Pedro Navarro.