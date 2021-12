El año más aleccionador para Ian Smith lo hizo ver que siempre hay oportunidad para resurgir

Bernald Alfaro, Ian Lawrence, Barlon Sequeira, Ian Smith y Aarón Suárez forman parte de la juventud de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

En el regreso después de las vacaciones, Ian Smith fue el primer futbolista de Alajuelense en brindar declaraciones a través de la oficina de prensa del club.

Quizás para algunos sea un detalle que pasa desapercibido, pero para el círculo cercano del futbolista resulta significativo.

2021 fue un año complejo para el lateral derecho, quien había confesado a La Nación que después de un fallo grueso en la Supercopa pensó no volver a jugar, pero sus propios compañeros lo hicieron entrar en razón y que hasta futbolistas de otros clubes lo contactaron dándole una voz de aliento.

Smith supo resurgir, fue creciendo en su juego y terminó el torneo con la ilusión de que después de la experiencia vivida, en 2022 tendrá una mejor temporada.

Aquel momento no fue fácil para él, ni para su familia; tampoco lo era a lo interno de la Liga. Smith no inició esta temporada como quería, no se veía seguro y cuando un jugador no está con confianza eleva las probabilidades de equivocarse.

Es como si se tratara de una ecuación normal, porque el fútbol es una lucha constante en la que el acierto desafía al error y viceversa. Pero está claro que nadie quiere fallar.

“Al principio del torneo fue difícil, no me sentía bien, obviamente. Con algunas circunstancias que ningún jugador quiere pasar, más en un clásico”, manifestó Smith cuando concedió esa extensa entrevista a este medio, en la que terminó de desahogarse.

“Fue bastante difícil, hasta uno piensa en dejar de jugar y todo lo demás. Con el apoyo de mis compañeros y de mi familia por dicha pude levantarme de ese momento y puedo seguir acá luchando con ellos, que al final es lo que me gusta hacer, jugar al fútbol y gracias a ellos, que al día siguiente del error que cometí fueron a mi casa, me visitaron, hablaron conmigo y yo les agradezco mucho porque nunca me abandonaron”, expresó.

Con mucha sinceridad dijo que si bien es cierto el error se presentó en ese partido, era algo que él venía arrastrando, porque no se sentía bien y que eso era algo que lo frustraba.

“Creo que era un tema de confianza, era algo más mental. Creo que al final lo más importante es como uno se reponga de eso. Muchas veces uno dice no quiero fallar, no quiero hacerlo y ahí es cuando pasan las cosas. Y todos estamos expuestos a fallar”.

La idea de llegar a un finiquito le pasó muy rápido, porque sintió que en la Liga realmente lo querían y no lo dejaron caer. Hoy él es uno de los jugadores que se sienten muy comprometidos en lograr que Alajuelense reaccione y que alcance sus objetivos a nivel nacional con el primer equipo masculino.

Ante la salida de José Andrés Salvatierra porque la Liga no le renovó el contrato, la banda derecha de los manudos tiene a Ian Smith y al juvenil Joshua Espinoza. Una de las opciones de los erizos es reforzar esa demarcación con Yael López, quien es ficha de Carmelita.

“Feliz de regresar con todos los compañeros, de vuelta a los entrenos y desde ya enfocados para cerrar el año de buena manera y empezar el 2022 bien también. Tuvimos unos días provechosos para no llegar de vuelta y que el cambio fuera tan brusco, eso nos ayudó para regresar y entrenar de buena manera”, apuntó Ian Smith tras el reencuentro del equipo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

La Liga retomó labores el lunes y se mantendrá hasta el jueves en lo que el preparador físico Juan Carlos Herrera denomina un “microciclo de ambientación”. Después, volverán a los trabajos el domingo 2 de enero.

“Hay que sacar el mayor provecho, tenemos esta semana de entreno y después ya vendrá la siguiente semana para seguir trabajando y preparar el torneo que como todos sabemos empieza el 12 de enero y tenemos que prepararnos para estar listos para esa fecha”, citó Smith.

El futbolista subrayó que aunque parece poco, dos semanas de vacaciones, con una de ellas activa, sea como sea es bastante tiempo.

“Uno trata de despejarse, uno trata de descansar, uno siempre hace trabajos extra en vacaciones, pero no es lo mismo ya estar aquí en cancha con los compañeros, con el balón y entonces es bonito volver a sentir eso y ver a los compañeros, que al final somos una familia y eso es lo que más nos motiva”, aseveró.

Alajuelense acudirá el 8 de enero a los 90 Minutos por la Vida y cuatro días después visitará a Sporting FC en el arranque del Clausura 2022 de la Liga Promerica, que será dedicado a la memoria de Leroy Sherrier Lewis.

