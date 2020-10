“Empecé a jugar fútbol con cinco años en Alemania y me gustó mucho. Después me iba a ir a los Estados Unidos para jugar allá en una universidad, pero llegué a Costa Rica para estar con mi novio. Por el virus teníamos una relación a distancia... Mi novio jugaba acá en Saprissa cuando estaba pequeño; por eso sabía que es un club muy bueno. Además, mucha gente sigue a este equipo y por eso me gusta jugar acá", señaló.