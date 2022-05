El alma del Saprissa sentencia: ‘Urge una renovación y recuperar la identidad’

Benjamín Mayorga y Marco Rojas son enfáticos en pedir la calidad de Mariano Torres en la mayoría de futbolistas de Saprissa. (Jose Cordero)

¿Qué saprissista se atrevería a juzgar a Marco Antonio Rojas o Benjamín Mayorga? Estos dos nombres son identificados como morados de corazón, además de que la afición tibaseña los tiene como referentes.

La identificación de ellos con el Monstruo es tal que bien se puede decir que forman parte de los ídolos que podrían integrar el alma de la institución. Estos dos personajes de la historia de la S participaron en un sondeo de La Nación y fueron enfáticos en su conclusión.

A Rojas y Mayorga se les preguntó: ¿Saprissa salva el torneo si clasifica? Además, ¿qué conclusión le deja si Saprissa no consigue clasificar?

Ante esto, Mayorga y Rojas fueron enfáticos en que el plantel morado necesita una clara reestructuración.

“El mensaje si Saprissa no clasifica indica que hay que renovar, que hay que comprar jugadores de primera calidad; es el momento adecuado para renovar y ver jugador por jugador para el siguiente año poder hacer una planilla con valor y calidad para quedar campeón, que es una obligación de Saprissa”, aseguró Mayorga.

Por su parte, Rojas atizó la discusión y resaltó que es trascendental ver la estructura del Saprissa.

“Primero sería un gran fracaso para un equipo que todos sabemos que tiene la obligación de ser campeón, dejaría mucho que desear. Lo otro es que esto nos llama a rescatar la liga menor, yo al menos pienso y me duele decir que no hay figuras de relevancia en Saprissa, no hay jugadores con la identidad saprissista”, pronunció.

Pero, ¿qué sucede si Saprissa consigue el campeonato?

“Vamos sobre la misma línea, cuántos jugadores aportaron buen rendimiento; necesitaremos un centro delantero, un lateral derecho o izquierdo, reforzar el equipo como tal, pero es necesario un refuerzo y refrescamiento del equipo, todos en Saprissa deberían ser como Mariano Torres”, agregó Mayorga.

Rojas detalló que es importante tener en cuenta frases de don Ricardo Saprissa, para de esta forma sacar el verdadero saprissismo.

“Las barbas en remojo debieron de ponerse desde hace cinco años que pasa lo mismo, si lograr clasificar y ser campeón lo que tapa es un hueco y se busca el borrón y cuenta nueva, pues eso no sirve”, finalizó.

“En Saprissa deben tener clara la frase que más me marcó a mí de don Ricardo: ‘En Saprissa se viene solo a ser campeón’”, agregó.

Mayorga fue más allá y declaró que sin importar los resultados finales, el aficionado saprissista no puede acostumbrarse al sufrimiento.

“La afición es muy inteligente, ha visto muchas generaciones de equipo campeón, entonces tiene memoria de cómo este campeonato fue sufrido y no se puede tapar el sol con una cobija pequeña de un metro, tenemos que saber que el jugador que llega a Saprissa no es el que sobra, el que llega a Saprissa tienen que ser top, como en los tiempos de nosotros... En mi tiempo yo tenía como compañeros a Hernán Medford, Rolando Fonseca y Adonis Hilario”, concluyó.

El alma de Saprissa ya dio su veredicto, no importa si llega la 37 o el equipo clasifica... Lo que queda claro desde personas que conocen los adentros del Monstruo es que en Tibás urge reformar la forma en que se está viendo el fútbol y cómo se está dirigiendo al equipo que se ganó con números ser el más triunfador de Costa Rica.