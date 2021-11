El 2022 será clave en Saprissa para medir los cambios en ligas menores

En el Saprissa apostaron a una reestructuración desde el momento en que contrataron a Ángel Catalina como gerente deportivo de la institución. El español es el mandamás desde el punto de vista futbolístico y rápidamente ha implementado sus variantes, no solo en el primer equipo, sino sobre todo en las ligas menores. Ahí, en una de los departamentos más criticados, transformó la estructura y los nombres.

Una de las caras nuevas fue la llegada del también español Sergio Gila como encargado de “todas las visorias que realizará el equipo en todo nivel”, tres meses después apareció el argentino Cristian Salomón, quien comanda la formación de las divisiones Sub-15, Sub-17 y Sub-20, así como Franklin Bonilla (coordinador de las Academias de Saprissa U-11, U-12, U-13 y U-15).

Todo se dio en medio de un año que también faltó la competencia, la cual se retomó recientemente en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20; sin embargo, ese faltante de entrenamientos y partidos hace que los resultados más evidentes sean vistos hasta el próximo año, así lo analizó Salomón, pues, asegura, requieren más tiempo.

“Estamos instalando una nueva metodología de trabajo, basada en una forma distinta de trabajar y complementar a los jugadores que se insertan al fútbol profesional. En ese aspecto tenemos el apoyo de Sergio Guila, que es un contacto permanente, así como Ángel Catalina y los que trabajan en la parte metodológica, hemos hecho charlas desde España con diferentes profesionales, tratando de llevar todo esto impulsado para cada uno de los chicos”, explicó Salomón.

En este tiempo inicial se han modificado ciertos aspectos metodológicos y de organización. Y a partir del próximo año, se enfocarán mucho más, ya que en estos últimos meses también debieron hacer un trabajo de “inspección” y “adaptación”, tanto de los entrenadores como de los jugadores hacia otra metodología.

Desde hace varios años la afición de Saprissa exige a la institución canteranos consolidados en el primer equipo. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cambió mucho la metodología anterior a la actual? Cristian Salomón señala que no puede opinar de lo que se hizo antes, pues no formó parte, pero se siente seguro de que el 2022 será un año distinto, no solo porque espera una campaña normal de competencia, sino también porque ahí se podrán ver las variaciones de la institución.

“Por eso digo que este proceso desde junio a ahora empezó como una suerte de a ver cómo están los chicos, pero no podemos juzgar, sí analizar cómo se comportan, integran y se desarrollan en la parte competitiva y día a día. Ya se han implementado cambios, pero vamos a empezar a ver en el primer trimestre del próximo año distintas cuestiones de lo que nosotros apuntamos”.

La covid-19 también impidió que las visorías se realizaran de manera normal, situación que conforme han pasado lo meses retoma su ritmo y ahora los morados decidieron abrir más espacios en distintas zonas del país donde no tenían, entre ellos Limón, Grecia, Cartago centro, Ciudad Neily.

Ir por los talentos, detectarlos y potenciarlos siguen siendo premisas para los morados, y en una “caza” donde hay muchos otros equipos al acecho de buenos jugadores, en Saprissa quiere dejarse a los mejores y por qué no, también recuperar a otros que dejaron ir.

La afición de la S le ha reclamado la fuga de algunas figuras a otros equipos del medio nacional, una tarea que en la que están trabajando, confirmó Salomón, no solo para que decidan quedarse sino también para que regresen

“Para eso tenemos que brindar todo el profesionalismo y respaldo que un club como Saprissa tiene, para que puedan regresar, y si no, no detenernos en ellos, porque esto es una rueda que va girando permanentemente hacia adelante y detenerme en algo que pasó, sería no pensar en lo que debería pasar mañana, siempre miramos hacia adelante”.