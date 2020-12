No sé tanto a nivel burocrático, no me meto en eso y no me interesa. Sé que a nivel de las personas a las que les gusta el fútbol y algunos que no tanto, lo están viviendo conmigo desde allá. Han hecho fanpages y grupos grandes con mi nombre para darme seguimiento y esto me llena de felicidad. Además, mi mamá sale a la calle y la reciben y la tratan muy bien, porque a nivel de personas sí lo han dimensionado e incluso, mi mamá me manda ciertas cosas y me impresionó al ver lo que se vive en Cuba conmigo a nivel futbolístico.