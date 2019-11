Por un instante me sentí brumoso, ultrajado por el destino, ignorado por los dioses del fútbol, condenado al gol de último minuto, como si estuviese escrito en alguna profecía, como si nada pudiera cambiarlo. Por un instante me sentí traicionado por la pelota, en un involuntario instante de solidaridad, de esos en que la desgracia ajena es la propia. Creí en las maldiciones en que no creo, en los muñecos enterrados, en los curas que lanzan sentencias y en las sentencias que no tiene cura.