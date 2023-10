Douglas Sequeira: ‘Necesito ganar algo para que la gente diga que soy buen entrenador’

Douglas Sequeira fue cesado como parte del staff técnico de la Federación Costarricense de Fútbol. En entrevista con La Nación, el timonel analizó su paso por selecciones nacionales, también explicó que está 100% casado con su metodología, pese a que todavía los resultados no lo han acompañado.

El estratega fue enfático en que si continúa desarrollando su idea, estará más cerca del éxito, por lo que está ansioso por recibir una nueva oportunidad en el banquillo.

-¿Cuál es su percepción sobre su salida de la Fedefútbol?

-Primero, muy tranquilo. Ayer cumplí siete meses de esta segunda etapa en la Federación. Yo soy hombre de fútbol y esto me hace entender que pueden darse cambios. Estoy agradecido con el Comité Ejecutivo que salió y también con el que entró, no hay resentimiento. Cuando salgo de la Federación, siento que salgo muy preparado. Me trajeron para ser asistente de Luis Fernando Suárez y tener la Sub-20.

“Me tocó ir al Torneo de Toulón, yo sé que fuimos competitivos, aunque el resultado no se dio. Contra Venezuela siento que pudimos ganar, contra Arabia pudimos ganar, contra Francia hicimos un partido muy rescatable, pero bueno. Yo insisto que no fuimos un desastre como la gente lo quiso ver. Después de esto viajé a la Copa Oro, fuimos de menos a más y cerramos bien contra México, luego vino la decisión de Luis Fernando y pues el miércoles me comunicaron que ya no formo parte.

“Me queda la espinita de que dicen que no tengo la capacidad para estar ahí, pero yo soy una persona que creo mucho en mis capacidades. Soy de perfil bajo, pero estudio para estar ahí. Por capacidad creo que soy de los entrenadores más actualizados, creo en lo que hago”.

-¿Alguien le dijo que usted no tiene la capacidad o lo dice por lo que se habla públicamente?

-No, no. Porque usted sabe que yo soy mediático, yo genero noticias, pero a veces el periodista se pasa con la crítica hacia mí. Es muy fácil preguntarle a jugadores de San Carlos o de la Selección que han pasado por mis manos cómo es mi metodología, pero yo no huyo a la crítica. Yo soy una persona muy madura, yo asumo bien la crítica. Aunque yo sí sé que me considero muy capacitado, no voy a parar por esto.

“Yo en la Federación la única espina que tengo es que no me dieron un proceso de selecciones menores, un proceso de un año, dos años para ir a competir y que luego me evalúen. Pero solo me queda agradecimiento por el paso de la Federación”.

-¿Cuál es la razón de su salida desde su análisis?

-Me comunican que como yo también tenía la posibilidad de ser asistente de una persona nueva, pero que no me iban a tomar en cuenta, entonces no iba a seguir. Yo tengo mucho agradecimiento con Rodolfo Villalobos, Sergio Hidalgo, Víctor Alfaro, Osael Maroto. Solamente me hicieron la comunicación y yo solo debo respetar.

-¿Por qué usted cree que el resultado se le ha resistido tanto? Copiado!

-Uy... Yo tengo una forma de entrenar, creo en mi forma. Me gusta el 4-3-3, me gusta la posesión de balón. Me he preparado, sé la metodología que se usa, entiendo mi forma de trabajo y siempre he respetado lo que creo.

“Sí... La gente ve los resultados: la no clasificación a las olimpiadas, lo de Toulón y dicen ‘no sirve de nada’, pero yo creo que San Carlos jugaba bastante bien, fue un equipo competitivo, estuve más de 50 partidos con ellos, siento que hacíamos partidos muy respetables. Al final la memoria es corta, la gente se va por el resultado, pero en el alto nivel a veces se pierde más de lo que se gana.

“Yo me siento capacitado para estar en la Federación, pero agradecido con el tiempo que estuve. Ahora tengo muchas ganas de trabajar, soy joven. Estoy con ganas de salir a trabajar. A mí no me van a minimizar ni quitarme las ganas esto que pasó”.

-¿Le hace falta hacer un proyecto suyo, que usted haga planeación y demás?

-Es lo ideal pero no siempre se da lo ideal. La carrera de nosotros es así. Yo soy un hombre de fútbol y en el alto nivel la palabra resultado es clave. Lo ideal es tener un equipo con pretemporada, eso lo dice Pep Guardiola, pero la demanda es muy corta, apenas hay 12 equipos de Primera, 18 en Segunda... Esto es muy demandante.

“Yo me retiré hace 10 años, desde entonces me he preparado demasiado, he hecho procesos de liga menor, fui asistente de los últimos cuatro entrenadores de la Selección Mayor, eso no es fácil. En Selección Mayor uno afronta rivales muy preparados. Ahora me siento fuerte, con ganas.

”Ahora las críticas me dan ganas de trabajar, de demostrar, de ser fuerte y de lograr cosas buenas para que la gente tenga otro concepto de mí, aunque no me desvela porque yo sé lo que soy como persona y como profesional. Yo tengo muchas ganas de trabajar”.

-¿Cuánta necesidad siente de un resultado positivo?

-A veces si usted gana es bueno, pero es que ahí solo está viendo el resultado y no la forma. De lunes a domingo a un entrenador usted no ve lo que hace y gana. A veces un entrenador hace muchas cosas buenas y no logra nada, hay gente que no hace nada y consigue cosas... La ley del fútbol a veces es así, pero hay que seguir dándole. Yo sí sé que entre más cosas buenas haga, más cerca estoy del resultado. Yo no creo en lo emocional, a mí me gusta el trabajo, y si usted da y da y es honesto tarde o temprano va a salir.

“A mí me han dicho otros colegas que lo que necesito es ganar algo para que la gente cambie la percepción y sí, yo lo que necesito es eso. Necesito ganar algo para que la gente diga es buen entrenador. Pero sí sé que la forma en que yo lo hago, estoy más cerca de conseguirlo”.

-Sea como sea de la última Sub-20 suya hay muchos jóvenes que hoy son más visibles como Yorkaeff Azofeifa, luego de esto Álvaro Zamora se fue al extranjero...

-Sé que el joven necesita una oportunidad, aunque respeto mucho la experiencia. Últimamente ha salido mucho joven y uno como entrenador, en ocasiones miente sobre que usted le enseña a jugar, pero uno lo que es, es una guía para que entienda cómo se debe entrenar, cómo es el fútbol. El fútbol es dinámico y hay que estar un paso adelante. Estoy con ganas de seguir dándole.

“Usted me conoce, ya me ha hecho varias entrevistas y sabe que soy de ir para adelante, ser dinámico, ser fuerte”.

-¿Qué piensa que su nombre esté relacionado al Saprissa?

-El miércoles fui al partido. Buen juego de ambos equipos, y que me relacionen con el equipo es un halago, que lo relacionen es impresionante, pero no me malinterpreten, yo no estoy pidiendo nada, ni que le vaya mal a Vladimir Quesada, porque él ha hecho un gran trabajo, es bicampeón, ganó Supercopa, Recopa y es muy calificado.