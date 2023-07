Douglas Sequeira lucha por demostrar que está en el fútbol por calidad y no por ayuda de su papá

Inevitablemente el joven Douglas Sequeira ha escuchado que está en Saprissa por ser hijo del exfutbolista que lleva su mismo nombre, o que fue parte de la Selección Sub-23 que jugó el torneo Maurice Revello en Francia porque su padre fue el técnico.

Con críticas o bromas de este tipo, ha lidiado Sequeira desde que decidió seguir los pasos de su progenitor como futbolista, pero está dispuesto a demostrarles a quienes piensan así que están equivocados.

El torneo pasado debutó en Primera División con Santos de Guápiles y para esta campaña, Saprissa pidió su regreso y fue estelar en la definición del título de la Supercopa y en la Recopa.

Sequeira jugó bien en la defensa, con seguridad y buena ubicación, resistió los ataques de los delanteros y cuando debió marcar fuerte, lo hizo sin problema.

“Lidio con eso desde los 10 años (que recibe las oportunidades por ser hijo de Douglas Sequeira). En todos los torneos de Unafut, la afición en contra me gritaba cosas de ese tipo, pero me enfoco en mí, en mejorar mi nivel y demostrarlo en la cancha”, dijo.

Sequeira aseguró que el tema lo ha tratado con su padre, quien le ha dicho que siempre van a estar cerca de las críticas y que lo maneje normal, con tranquilidad y mucha personalidad.

“Yo trato de hacer mi carrera por lo que hago en el campo y no porque la gente diga que soy el hijo de Douglas Sequeira. Yo he llegado donde estoy por mí, mi papá no me ha ayudado o metido mano a mi favor”, destacó el joven, quien cumple 20 años en setiembre.

Douglas también experimentó lo contrario, escuchar que su padre no es un buen técnico, o que no ha logrado nada y lo contrataron en la Federación Costarricense de Fútbol.

“La gente siempre dice lo que quiere, a mi papá lo conozco y estoy cerca de él, sé que es un gran entrenador y varios jugadores de San Carlos y Saprissa me lo han dicho y respaldan su trabajo. En su momento se le va a dar la oportunidad de hacer grandes cosas”, opinó Sequeira.

Douglas Sequeira afirmó que ha escalado en el fútbol sin que su padre haya pedido algún favor por él. (Rafael Pacheco Granados)

El defensa de Saprissa resaltó que casi todos los días habla con Douglas, por supuesto, muchas veces el tema es el fútbol y recordó que desde que estaba en liga menor, su papá ve sus partidos y siempre lo aconseja, le señala lo malo para mejorar y elevar el nivel.

Douglas hijo no vio jugar a su papá, ha visto algunos videos y le gustaría emularlo en algo que para él, hacía muy bien en la cancha.

“No me acuerdo mucho de mi papá como jugador. Me han dicho que soy diferente, que quizá soy un poco más técnico que él, pero en algo en lo que sí fue muy bueno es cabeceando y eso a mí me falta mejorarlo. Él hacía muchos goles de cabeza y eso sí me gustaría tenerlo”, indicó.

Sequeira está contento de que Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, lo haya llamado para integrarse al primer equipo. “Me gustó el llamado”, dijo, y de inmediato añadió que estar en Saprissa es una gran responsabilidad.

“Desde que tengo 10 años estoy en la institución y estar ahora compartiendo con los compañeros en defensa, como Kendall Waston, Pablo Arboine y Fidel Escobar, es estar con gente de mucha experiencia y quienes me van a ayudar”, señaló Douglas.

Ante Herediano en la Supercopa se vio con aplomo, muy seguro en la marca. Se le vio tranquilo y con el respaldo de los compañeros y por eso repitió como titular contra Cartaginés en la Recopa. Pero el joven sabe que ser estelar en el equipo no es nada sencillo.

“En Saprissa hay muchos jugadores en la zona de atrás y muy buenos. Mi objetivo es crecer como jugador y persona, aprender de ellos día a día y cuando el técnico me necesite, estar listo”, expresó.

Douglas se hizo defensa como su padre, o juega en la parte baja como él lo hacía, pero no escogió esa zona del campo por imitarlo. De niño fue volante, pero cuando pasó a los equipos élites de Saprissa, Enrique Díaz le dijo que tiene buena estatura y lo colocó en la defensa, donde juega hasta hoy.