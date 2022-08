Douglas Sequeira denuncia que Pedro Navarro le dijo a su asistente: ‘Cállese carepi... Y ustedes ya saben lo que sigue’

Roberto Castro vio la tarjeta roja al medio del tiempo del cotejo. (Jose Cordero)

Douglas Sequeira, entrenador de San Carlos, afirmó luego del juego ante Saprissa que Pedro Navarro, cuarto árbitro del encuentro, le dijo a Roberto Castro, asistente técnico norteño: “‘Cállese carepi...‘ Y ustedes ya saben lo que sigue”.

“Vean muchachos si nosotros queremos que esto mejore, y lo que voy a decir es que si me preguntan sobre esto no voy a responder, pero sí quiero que se haga público porque no puede ser posible que el señor Pedro Navarro insulte y trate de esa manera a mi asistente. Roberto Castro. Él en el medio tiempo le dice: ‘Cállese carepi...’ Y ustedes ya saben lo que sigue”, afirmó.

“Después Roberto reacciona y lo expulsan, pero es que no puede ser posible, de verdad si queremos que esto crezca, esos insultos de los árbitros no se pueden dar, eso se tiene que acabar, se tiene que acabar”, insistió el timonel.

Sequeira seguidamente aceptó que la derrota 3 a 0 ante Saprissa demostró que los morados fueron superiores y que deberán trabajar la reacción del equipo en este tipo de encuentros.

El DT aceptó que también lo ocupa que sus muchachos consigan un buen ritmo de competencia en los segundos tiempos, porque él sabe que sus jugadores han decaído en estas fases de diferentes duelos del presente campeonato.