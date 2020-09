“De parte de la Comisión de Arbitraje en representación de la accionada, obligaciones a los árbitros propias de una subordinación laboral, dentro de las cuales podemos resumir: participar en los eventos que convoque la Comisión y la accionada, concurrir a capacitaciones técnicas, físicas, teóricas y de cualquier otra naturaleza que exija la demandada, siempre y cuando no interfiera con sus obligaciones laborales, advertencia que explica muy claramente la posibilidad de solicitar que se les dispense de ir a esas actividades, pues recordemos que los árbitros en nuestro país no son personas que se dedican exclusivamente a esa actividad como su principal medio de subsistencia. No pueden los árbitros enviar a otra persona a dirigir los partidos en que la Comisión les designa, lo cual demuestra el elemento de la prestación personalísima de sus labores; deben estar en el campo de juego al menos dos horas antes del inicio de los encuentros, lo que comprueba la existencia de un horario o jornada que debía respetar el actor, que si bien las horas y fechas de los encuentros los programaba la Liga de Competición, la obligación de respetar esas disposiciones las impone la demandada, no las Asociaciones de Árbitros, lo que comprueba el nivel de subordinación a que estaba sometido el demandante”, profundiza.