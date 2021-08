Dos jugadoras de Alajuelense revelan las principales fortalezas de su equipo

Fabiola Villalobos y sus compañeras están disponibles para el partido del domingo en Pavas. (Prensa Alajuelense)

A dos fechas de que se complete la primera vuelta, Alajuelense luce hoy como un equipo mucho más compacto que cuando ganó la corona del fútbol femenino en el torneo anterior.

Lo que se ve en la tabla es lo que pasa en la cancha con las leonas.

En seis partidos, las campeonas nacionales tienen igual número de victorias, pero sus números no se quedan en esos 18 puntos que les deparan un 100% de rendimiento.

Alajuelense es el equipo más goleador con 22 anotaciones. También es el menos vencido, con apenas cinco tantos encajados.

La continuidad al trabajo de Wílmer López con ellas se convirtió en un acierto, así como darle estabilidad al grupo, con pocos movimientos.

Esta vez no hubo tantas salidas y aunque se marchó Marta Cox, llegaron jugadoras de calidad.

Según la guardameta Yalitza Sánchez, una de las principales virtudes del equipo femenino de Alajuelense es la unión de grupo.

“Desde el torneo pasado hemos estado bien unidas y la gente que se ha venido incorporando pues ha calzado muy bien. Hay un bonito grupo y bastante competitivo”, apuntó, haciendo eco de lo que dijo hace unos días la panameña Natalia Mills.

Sánchez ingresó de cambio contra Suva Sports, cuando Noelia Bermúdez recibió un fuerte golpe en la cara y tuvo que ser traslada al hospital, donde le hicieron unos puntos de sutura en la nariz.

Después de eso, Sánchez actuó también contra Coronado.

“Uno estando adentro, de titular o de banca, siempre tiene que estar lista para salir y jugar. Es lo que me tocó en el momento, no como quería, porque tampoco uno le desea el mal a nadie, pero en el momento en que el profe me tome en cuenta tengo que estar ahí”, indicó la guardameta.

Lo que sucede en el arco, pasa en las demás demarcaciones.

“Todas las que han llegado, han llegado a aportar, han llegado a meter, a sumar y hace que el grupo sea muchísimo más competitivo”, citó, para agregar que “en este torneo el equipo que tiene la Liga es bastante fuerte en todas sus líneas”.



— “No es un objetivo que nosotras tenemos, quedar invictas durante todo el torneo. Sin embargo, creo que es algo que a uno también le gusta mantener. Si en algún momento se llegara a perder no podemos perder la cabeza en el momento que pase, pero siempre hay que buscar sostenerlo”, Yalitza Sánchez.

La atacante María Fernanda Barrantes coincide con la portera.

“Hay muchísima competencia y la posición de delanteras es en la que más hay competencia. Falta María Paula (Salas), pero creo que todas estamos mentalizadas en que los minutos que juguemos dar el 100% y hacer lo mejor posible para el bien del grupo”, citó Barrantes.

Su criterio es que el hecho de que haya tanta calidad las obliga a meterle más intensidad a las prácticas y a los partidos.

“En cada pase, en cada desplazamiento y eso es importante para el crecimiento del grupo. Ya llevaba varios años de que no había un equipo tan sólido, tan fuerte en cada posición y sin duda alguna es un equipo bien fuerte”, reseño Barrantes.

La Liga visitará el domingo a Sporting FC, a las 3 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas.

Jornada 7

Sábado 14 de agosto

Pococí - Dimas Escazú

Hora: 10 a. m.

Estadio: Ebal Rodríguez

Transmisión: No hay

Domingo 15 de agosto

Suva Sports - Herediano

Hora: 2 p. m.

Estadio: Municipal de Pérez Zeledón

Transmisión: TD Más

Sporting FC - Alajuelense

Hora: 3 p. m.

Estadio: Ernesto Rohrmoser

Transmisión: Tigo Sports

AD Coronado - Saprissa FF

Hora: 6 p. m.

Estadio: El Labrador

Transmisión: Tigo Sports