Dos heredianos apasionados ‘mandaron a volar’ a Daddy Yankee ante la ilusión de la ‘30′

Daddy Yankee ganó el artista del año de Premios Lo Nuestro en 2006, también en 2009 fue considerado el mejor artista urbano según la revista People; y su legado incluye éxitos mundiales como: La Gasolina, Lo que pasó... pasó y Rompe, entre otros; sin embargo dos aficionados al Herediano no dudaron en vender sus boletos del recital con tal de ir al partido.

La pasión por los colores rojiamarillos es tal que los dos florenses apenas se enteraron que su club jugaría sábado a las 8 p. m. (misma hora del concierto) se enfocaron en colocar sus boletos.

Se trata de Mariángel Villalobos y William Soto, dos jóvenes que ansían ver al Herediano alzar la copa número ‘30′.

“Yo decidí ir al estadio por varias razones, una es porque es la posibilidad de la 30, eso quiere decir empatar a la Liga, además la posibilidad de ser campeones invictos y celebrar en casa. A mí me gusta mucho el futbol, tuve que esperarme 19 años para ver a Herediano campeón, entonces no me quiero perder una sola vez”, afirmó Villalobos.

Esta oriunda de Barva de hecho es socia florense, por lo que tiene entrada fija para asistir al Colleya Fonseca. En el caso de Mariángel, ella tampoco renunció a ver a Daddy Yankee del todo, pues por lo corrió a comprar boletos para la función del domingo.

“Soy herediana de toda la vida, cuando salieron las entradas de Daddy Yankee vi el calendario de la Unafut y dije será un problema la final y el concierto, yo ya sabía que Heredia clasificaría a la final, ya cuando todo se confirma pues casi lloro... Al final a un amigo le servían mis entradas, se las vendí y compré para domingo”, explicó.

Por su parte, William Soto contó que él en una conversación con su esposa, después del juego entre Herediano y Puntarenas, tomó la decisión de renunciar a ir al concierto para estar con el Team en la búsqueda de un cetro más.

William Soto con Yendrick Ruiz, jugador símbolo rojiamarillo. Fotografía: Cortesía

“Desde que clasificó Heredia a las semifinales ya yo sentía que quería ir al estadio, me senté y le dije a mi esposa que las quería vender. La misión de colocarlas está compleja porque todo el mundo pregunta, pero nadie las ha comprado”, confesó.

Pese a que no las ha vendido y todavía no sabe qué sucederá, este vecino de Mercedes Norte aclaró que ya tiene su entrada para ver al Herediano.

“Vea más bien si alguien quiere dos plateas para el concierto de Daddy Yankee que me diga, me puede escribir a mi Twitter: @andresstmo“, contó.

Este rojiamarillo señaló que la única forma que él prefiera no ir al estadio es que su hermana se case ese mismo día, pero que ningún artista será mejor que la experiencia de ver al equipo que ama.

“Yo a Herediano no lo cambio por nada en el mundo, es que le voy a ser sincero, me encanta ir al estadio, pero además siento verdadero entretenimiento cuando veo a Heredia, entonces es la mejor experiencia desde mi punto de vista, por esto yo prefiero estar ahí”, finalizó.