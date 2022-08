Doryan Rodríguez: El goleador de moda en Alajuelense vive en el CAR

Doryan Rodríguez marcó cuatro goles con Alajuelense en cuestión de cuatro días. (Rafael Pacheco Granados)

“Lo de Doryan (Rodríguez) ha sido muy bueno y en el fútbol no hay nada dicho de antemano, todo va en función de lo que pase en el campo. Lo de Doryan ha sido muy bueno y hoy creo que tiene merecidamente ganada la titularidad en el equipo”, anunció Fabián Coito luego de la victoria de Alajuelense en su visita a Guanacasteca.

El futbolista de 19 años que tres días antes convirtió un triplete contra Alianza de Panamá en la Liga Concacaf, fue de la partida nuevamente el domingo, en Nicoya.

Otra vez respondió con gol. Eso es lo suyo, porque así lo ha demostrado en los diferentes procesos de selecciones nacionales y en todas las categorías de liga menor con Alajuelense, porque es un cachorro 100% formado en el semillero manudo.

“Yo vivo en la ‘Casa Don Pedro’, yo vivo en la residencia del Centro de Alto Rendimiento (CAR) y ahí me siento muy bien. Después de los entrenamientos yo priorizo el descanso, en las tardes, eso me ha ayudado bastante para poder en cada entrenamiento dar mi mayor esfuerzo”, relató Doryan Rodríguez.

Aarón Suárez en su momento motivaba a sus cachorros en la residencia, porque era uno más ahí. Ahora es el atacante, quien se convierte en una luz de esperanza para esos chiquillos que se forman en las ligas menores del club.

“Yo priorizo el descanso, tengo muchísimo tiempo de vivir ahí, ya es como mi casa. Ahí hay muchos compañeros más, que tengo en divisiones menores y es como una familia, todos nos ayudamos y vacilamos, como dicen”, apuntó.

Su familia está en Higuito de San Mateo, en Alajuela, que queda como a unos 45 minutos del CAR.

“Pero es muy complicado la salida de ahí y todo. No tengo carro. Se vuelve complicado. Tendría que agarrar dos buses y es difícil, porque no pasa directamente por el CAR, tendría que ir a San José o a Alajuela y entonces tendría que agarrar mínimo dos buses y sería problemático, porque no me da el tiempo para llegar a entrenar”.

Así que vivir en el CAR era su ‘salvación’, su mejor opción.

“Me permite recuperarme de la mejor manera para cada día ir a entrenar bien. Fue a los 13 años cuando yo tuve que irme, que fue bastante complicado. Yo llamaba a mi mamá, a mi tía, a mi abuela, llorando que yo quería irme”.

Pero en su casa y él mismo llegaban al consenso que si quería ser futbolista de verdad, tenía que estar lejos, pero a la vez cerca de su familia.

“Al final siempre estuvieron ahí apoyándome y siento que mis familiares jugaron el papel más importante en esto y gracias a ellos es que hoy yo estoy acá”.

Su abuelito, don Olger Ruiz ha jugado un rol preponderante para que Doryan Rodríguez sea futbolista.

“Él ha sido una persona muy importante en mi carrera, creo que él es quien siempre ha andado para arriba y para abajo conmigo. Él siempre me aconseja, siempre me dice que con confianza, que siga trabajando con humildad, que los minutos que me den trate de aprovecharlos de la mejor manera y esto es para ellos que siempre han estado ahí”.

Pero de nuevo, el atacante juvenil habló de su otra casa, del CAR, porque afirma: “Para mí es un orgullo vivir ahí”.

“Tenemos todas las comodidades para recuperar, para hacer las cosas de la mejor manera y no tengo ningún problema. Yo siento que soy feliz con todas las personas que viven ahí. Comparto cuarto con Bayron Mora, el tercer portero de la Primera. Nos llevamos muy bien desde hace tiempo y con las demás personas, eso ayuda bastante”.

Que Doryan Rodríguez sea hoy el goleador de moda en la Liga es algo que no sorprende a quienes lo han visto en la cancha desde que era un niño, como Enrique Vásquez, Mauricio Montero, Jozef Miso y Wílmer López.

Su accionar en cancha también es un aliciente para la afición, que en redes sociales siempre ha manifestado que por qué muchas se busca afuera lo que se tiene en casa y que confían en él.

“He trabajado durante mucho tiempo, todas las semanas a consciencia, dándolo todo y gracias a Dios se está dando la oportunidad y la quiero aprovechar de la mejor manera”, expresó.

Dijo que a cualquier delantero los goles le dan mucha confianza y que quiere hacer méritos para seguir jugando y ayudar al equipo.

La decisión sobre quién juega siempre será del técnico, pero a Rodríguez se le consultó cómo toma que él goleador, que no salió a préstamo en este torneo y lo mantienen en la Liga, pero contratran a Rolando Blackburn y hasta ahora tiene su chance.

“Lo tomo como aprendizaje, siento que tengo que aprender de ellos, de jugadores de mucho recorrido. Para mí es un honor poder compartir con ellos, trato de aprender de ellos día con día, me aconsejan y eso es importante”, respondió el juvenil.

Y agregó: “La competencia es muy sana y al que le toque se va a apoyar para el bien del equipo. Es una competencia sana donde todos trabajamos para ayudar al equipo”.

Está viviendo la oportunidad que tanto quería, para la que se había preparado, la que había esperado, sin desesperarse y con mucha paciencia.

Celso Borges es del criterio que Doryan Rodríguez tiene seguir por la ruta en la que va.

“Es un muchacho que se queda practicando después de los entrenamientos, yo lo había dicho la vez pasada, que tiene a todo el equipo acuerpándolo para que siga en esa racha”, comentó Celso Borges, quien fue el capitán de la Liga en el partido contra la ADG.

Mientras que Johan Venegas opinó: “Desde que llegué acá, Doryan es un goleador de cepa. Lo veo como un Álvaro Saborío en sus inicios, que era un jugador potente, que iba a los espacios, que aguantaba el choque contra el defensa”.

También analizó que el juvenil manudo es un jugador que dentro del área tiene un buen posicionamiento para poder esperar esos balones y anotar.

“Somos jugadores de características muy diferentes, él me complementa a mí y yo lo complemento a él”, reflexionó Johan Venegas.