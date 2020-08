“Lo único que busco es que se disculpe públicamente y que se retracte. Tan pronto lo haga, me doy por resarcido. No es de mi interés cobrar ningún monto económico, no es lo que me mueve. Reitero que me interesa que públicamente se retracte de las declaraciones que hizo. Entiendo perfectamente que lo dijo en un ambiente de ira, cólera y frustración, al saber que su patrono no le renovaba, pero eso no lo justifica para hacer lo que hizo y debe retractarse”, manifestó.