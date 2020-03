“Nosotros no somos una Junta Directiva que nos veamos metiéndonos al camerino a regañar jugadores o a girar instrucciones, no es nuestro campo. Los miembros de Junta Directiva estamos para servir y para apoyar la gestión deportiva, pero no para jugar de técnicos o psicólogos, porque no es nuestro campo. Eso se lo dejamos al profesor Carevic, se lo dejamos a Agustín como gerente deportivo”, añadió.