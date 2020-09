Sí, yo personalmente lo he llamado, pero me ha dicho que no. No ha mostrado la disposición. No obstante, podríamos decir que somos nosotros los que no comulgamos con aquella práctica que tuvo la institución de no pagar las deudas. Aún así yo lo llamé, pero él dice que se separó. Nosotros lo invitamos como exdirectivo que fue, lo respetamos muchísimo, porque yo considero que es un buen profesional, pero no comparto lo que hacía.