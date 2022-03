Dimas Escazú le propina un golpe más al equipo femenino de Saprissa

Hillary Corrales (9) conduce el balón ante la marca de la saprissista María Paula Elizondo. (Prensa Dimas Escazú)

Dimas Escazú llegó a la ‘Cueva’ a hacer lo suyo y sumó los tres puntos contra un Saprissa FF que no conoce la victoria en el Apertura 2022.

Las escazuceñas abrieron la cuenta con Priscilla Barrientos apenas en el minuto 9; Carolina Venegas marcó el 1-1 que metía a las moradas en el juego. Las locales buscaron mucho ese tanto, pero pronto les cayó otra vez un balde de agua fría.

Rápido, Dimas Escazú tomó ventaja de nuevo en el marcador, con una anotación de Yaniela Arias y así quedó el partido: 1 a 2.

“Son tres puntos sumamente importantes, teníamos que venir y respetar lo que venimos haciendo y gracias a Dios se nos dan los puntos y a seguir trabajando, que esto no termina acá”, comentó Priscilla Barrientos en declaraciones difundidas por el departamento de comunicación de Dimas Escazú.

Y agregó: “Con el gol, sumamente feliz, disfrutando mi momento. He venido trabajando desde hace varios años. Se me está dando y lo estoy disfrutando”.

Con este resultado, Dimas Escazú continúa a paso perfecto y llegó a nueve unidades, poniéndose líder del torneo, a falta de que se disputen los restantes partidos; en tanto que la ‘S’ tiene un punto, luego de un empate y dos derrotas.

Después de caer en el clásico por goleada el sábado pasado, las tibaseñas están en problemas. Y esta nueva pérdida fue el segundo golpe que recibieron este viernes.

Eso porque la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) hizo su primer ranquin de clubes de fútbol femenino, donde Alajuelense aparece como el mejor equipo de Centroamérica.

La Liga figura en la casilla 100 del escalafón mundial (con 116 puntos), en tanto que Saprissa FF aparece en el peldaño 151 (con 92 puntos) y Herediano marcha de 191 (con 76 puntos).

“Claramente no estamos contentas con los resultados que se vienen dando, somos las primeras en hacer análisis, en vernos y en ser críticas con nosotras. No nos gusta, no podemos estar contentas. Lo de este viernes ya pasó y tenemos que pensar en el partido que viene”, comentó la saprissista Katherine Alvarado en TD Más.

De 9 puntos posibles, la ‘S’ tiene apenas una unidad en el Apertura 2022. Además, en el Torneo de Copa no avanzó a semifinales.

“Al ver que se intenta, que sale, que estamos frente al marco, que fallamos, que por todo lado se intenta y no logramos concretar, me parece a mí que pasa un poquito la frustración que no entran los goles. Los seguimos trabajando y no llegan. Tenemos que pensar, tomarnos un poquito de calma y darle para adelante”, señaló Alvarado.

Este sábado habrá dos partidos. Suva Sports se enfrentará a Pérez Zeledón y Sporting FC recibirá a Herediano.

La tercera fecha se completará el domingo, cuando la Liga vaya a Guápiles para jugar contra Pococí.