Dilema para Géiner Segura: Cartaginés sin Marcel Hernández fue menos predecible

¿Qué valoración hace de una victoria de este tipo?

Tiene mucho valor, porque veníamos de dos derrotas: una jugando bien y otra con un accionar nada bueno. Teníamos que reponernos lo más pronto posible y por esto nos centramos en dejar de lado la derrota y concentrarnos en lo bueno que veníamos haciendo y retomarlo.

”Cartaginés jugó bien, cuando tuvo que defenderse así se hizo y los muchachos mostraron mucho esfuerzo para lograr este objetivo”.

Cartaginés firmó un triunfo clave ante Herediano, que lo disparó al tercer lugar de la tabla, tras siete fechas del Torneo de Clausura 2022. Víctor Murillo, Allen Guevara y Ronaldo Araya (izquierda a derecha) fueron protagonistas. (JOHN DURAN)

¿Podrá el Cartaginés realmente conseguir regularidad y no caerse en el siguiente partido?

Tratamos de enderezar el juego y el resultado, porque para nosotros era muy importante ganar. Tuvimos tres victorias al hilo y luego dos derrotas seguidas, así que debíamos reencontrarlos. Sacamos el resultado ante un buen equipo, un rival muy digno y un gran entrenador.

”No podíamos dejar que se nos alejara la zona de clasificación y así fue. Ganamos y lo hicimos jugando bien.Cuando perdimos acepté que el nivel no fue el apto, pero ahora sí se dio una buena combinación de un buen accionar con un buen resultado. Debemos seguir por esta línea”.

¿Cómo trabajó lo mental en un momento de crisis como en el que estaban?

Le dije a los muchachos que todos somos importantes, que perdimos figuras por expulsión y lesión y algunos debían levantar la mano, porque les iba a tocar. Nos enfocamos en esto, trabajamos en no ser predecibles, en ganar más duelos y que no nos centraran tan fácil. Ante Herediano se vio mucho de este Cartaginés que venía con buenos resultados.

[ Esta vez Cartaginés fue el verdugo del Herediano y no su trampolín ]

¿Cartaginés es menos predecible cuando no está Marcel Hernández?

Nosotros debemos potenciar a Marcel siempre. En este juego ante Herediano jugó Jeikel Venegas y creo que lo hizo bien. Estos dos jugadores son muy importantes para nosotros, nos ayudan mucho y vamos a seguir revisando para mejorar. Tenemos movimientos y todos conocen el accionar y lo que más nos conviene.

¿Se puede decir que ya no son ese equipo que depende de Marcel Hernández o Michael Barrantes?

Lo más importante es que el plantel demostró que si un jugador no está, el que entra tiene la disposición y lo hace bien. Esto nos ayuda en la constancia. Si la prensa quiere decir que dependemos de Marcel o de Michael Barrantes, no hay problema. Al final, nosotros lo que priorizamos es que todos son importantes y nos aportan mucho, no podemos enfocarnos en uno solo, sino en un grupo que es fuerte.

¿Cuál fue su aprendizaje de las derrotas?

LAs derrotas sirven para analizar, porque los triunfos lo ciegan un poco a uno. Somos muy críticos, sabemos que nuestra virtud es potenciar al jugador y nos pusimos a revisar las razones por las que veníamos perdiendo.

”Al valorar con videos, pues uno se da cuenta que no llegamos, que fallamos en la marca o que no generamos según lo que veníamos trabajando. Con esto como base nos sentamos con los muchachos, ajustamos el sistema y todos buscamos crecer y mejorar”.

¿Cómo manejó el camerino para que no se diera una crisis con las dos derrotas al hilo?

No hubo crisis con los tres ganes y tampoco con las derrotas. Trato de que todos entiendan que son importantes y que en algún momento van a tener la oportunidad de jugar. Por esto mismo, todos deben esforzarse para ponernos a dudar a nosotros, porque incluso este es un plantel corto y así todos contarán con posibilidades.

¿Por qué Ronaldo Araya siempre es el primer cambio?

Siempre le pregunto al jugador cómo se siente y si me dice que ya no puede más y que se ha esforzado demasiado, pues procedemos. En el sistema él tiene muchísimo desgaste, debe manejarnos el juego y por lo mismo le consultamos y él es honesto y nos dice que no va más.