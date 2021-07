Diego Madrigal deja el Saprissa tras no alcanzar un acuerdo con la dirigencia morada

Tibás

Diego Madrigal tiene un par de meses de inactividad. | ARCHIVO (Carlos Borbon)

El delantero Diego Madrigal decidió este viernes desvincularse del Deportivo Saprissa, luego de no llegar a un acuerdo con la dirigencia del club.

"No llegamos a un acuerdo entonces decidimos terminar la relación laboral. Ser claro que no es una fortuna lo que estoy pidiendo, lo que quiero es el bienestar mío y de mi familia porque dependemos de eso", comentó el futbolista.

Madrigal aseguró que no esperaba ser el mejor pagado del cuadro morado, sin embargo, dijo que "no se me ha valorado como a otra gente del equipo".

El jugador señaló que se tomará unos días antes de decidir el equipo en el que jugará este 2014, aunque declinó referirse a las posibles ofertas que maneja del futbol nacional o internacional.