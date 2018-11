“La gente habla de más. Esas personas que me juzgan no viven el día a día con uno. La disciplina no es solo evitar salir de fiesta, sino también se trata de descansar las horas necesarias, de alimentarse correctamente, de entrenar bien, de eso se trata ser un profesional. De los errores se aprende para recuperar lo que tenía en mis manos y espero que Dios me dé me fuerzas y sabiduría para volver a llegar hasta donde estaba”, acotó Calvo.