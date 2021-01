“Desde que llegué acá, desde el primer entrenamiento, los compañeros me recibieron de una manera que no pudo ser mejor, me han hecho sentirme parte de esta familia desde el primer día, me han ayudado a compenetrarme muy bien. Ya he entablado buenas relaciones con ellos, es un camerino muy sano, muy bueno y es muy fácil adaptarse. Yo voy a tener que hablar en la cancha, ahí es donde todo jugador debe de hablar, más allá de una palabra”, mencionó.