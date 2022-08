Desde el gol hasta ‘carpooling’: Así son los primeros días de Aubrey David en Alajuelense

Aubrey David se convirtió en un comodín para cualquier puesto de la defensa de Alajuelense. (JOHN DURAN)

¿Para qué la Liga contrató a Aubrey David? Esa pregunta se volvió recurrente entre aficionados de Alajuelense desde que se dio a conocer que el defensor que aún militaba en Saprissa vestiría los colores rojinegros a partir de este torneo.

En cuestión de pocos días, el trinitario empezó a echarse en la bolsa al liguismo, al demostrar en la cancha lo polifuncional que puede ser.

Fue el martes ante el Águila de El Salvador donde más destacó, no solo porque convirtió su primer gol con Alajuelense, sino porque aparte de proyectarse al ataque con acierto, salió de la suplencia para jugar como defensa central cuando Giancarlo González se lesionó.

Pero en ese mismo partido, asumió otro rol cuando Alajuelense tuvo que reacomodarse debido a la lesión de Ian Lawrence.

Ahí ingresó José Miguel Cubero como central y David pasó como carrilero por izquierda.

“No es mi primera vez haciendo esto, en muchos equipos lo he hecho y estoy disponible donde el entrenador me quiera y entonces estoy aquí para jugar como lateral o como central”, afirmó Aubrey David.

Y agregó: “Estoy muy contento en cualquier posición en la línea de la defensa, lateral izquierdo, central o lateral derecho. Ya jugué casi todos los puestos en otros equipos y también en la selección. Estoy totalmente disponible donde el entrenador quiera ponerme y voy a hacer mi trabajo con el mayor profesionalismo”.

El trinitario asegura que se siente muy contento en su nuevo club y que va poco a poco, aunque en realidad sus compañeros afirman que no ha tenido ningún problema para adaptarse.

“Desde el primer día estoy para ayudar al equipo y para aportarle y entonces voy conociendo más a mis compañeros día a día y estoy muy contento”.

La anotación que le marcó a Águila con la camisa de Alajuelense también le generó una sensación especial, porque le da mucha más confianza y para él resultó muy agradable ver que desde las gradas, unas 4.600 personas le aplaudían.

“Estoy muy agradecido con Dios por mi primer gol con la Liga, era un gran pase de Alex López y se hizo un buen trabajo de todo el equipo. Era una victoria importante para nosotros, sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, se hizo un gran trabajo colectivo, estábamos muy juntos, buena vibra, buena actitud en la cancha”, relató.

¿Dónde hay más presión por ser campeón, en Alajuelense o en Saprissa? Ante esa pregunta, su respuesta inmediata fue: “Yo no puedo decir en un lado o en otro porque en un camerino estuve cuatro años y en el otro estoy empezando. Yo estoy enfocado en hacer mi trabajo y ganar el campeonato. Estoy enfocado en el futuro y me siento bien con el equipo”.

Sobre lo que se encontró en Alajuelense, Aubrey David asegura que lo principal es que “hay un buen camerino”.

“Con grandes jugadores y con mucha calidad, un grupo muy unido, amable y todos estamos pensando en el mismo objetivo y la misma línea, es un buen grupo y estoy contento”.

David es uno de sus jugadores que no son perseguidos por las lesiones y confiesa que en parte él busca eso.

“Gracias a Dios por la salud para yo poder jugar sin lesiones por mucho tiempo, trabajo extra, a veces fuerza, técnica en la cancha y es todo gracias a Dios”.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares le queda un poco lejos de su casa, pero eso no es ningún problema.

“Ahora tengo que desplazarme un poco más, hay más distancia. Tengo que viajar como 45 minutos para entrenar, pero no es nada raro para mí, porque cuando jugaba en Trinidad estaba en un equipo donde yo tenía que viajar dos horas y media cada día. Entonces eran cinco horas en un día, ida y vuelta. No es algo raro para mí, con eso no hay problema. Yo estoy enfocado en mi trabajo y la distancia no importa”, confesó.

Inclusive, los viajes al CAR se han vuelto muy amenos, porque un grupo de jugadores que no viven en Alajuela se pusieron de acuerdo para desplazarse juntos.

“Estamos haciendo carpooling, estamos rotando y viajamos en el carro de cada uno cada día. Va bien, están muy graciosos los viajes y muy divertidos, entonces estoy muy contento con los compañeros por ayudarme de esa manera. Ahí nos turnamos entre Bryan Ruiz, Celso Borges, Ian Lawrence, Aarón Suárez y yo”.

Contó entre risas que aparte de la camaradería, así no gastan tanto en gasolina, que dicho sea de paso está muy cara.

“Pero de verdad de siento muy contento, me recibieron muy bien, son muy amables, un buen camerino y jóvenes con mucha calidad y estoy muy contento, no puedo decir nada malo”, finalizó Aubrey David.