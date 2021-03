“No es que vaya en contra de lo que escogió mi amigo Douglas (Sequeira), yo lo respeto y él tiene sus gustos, tenemos derecho a pensar diferente y yo le deseo lo mejor, pero jugadores como (Ryan) Bolaños y (Cristopher) Núñez deberían estar en la Sub 23 y si no están en la Sub 23 deberían estar en la Mayor, porque por el tipo de jugador que son ellos, se lo merecen”, acotó Medford.