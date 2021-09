Delantero que pidió regresar al Herediano se volvió en carta de gol

José Guillermo Ortiz despertó con goles en el Herediano, cuando su equipo más lo necesitaba. Foto: (Mayela López Corrales)

La falta de minutos en el Tolima de Colombia y su ‘divorcio’ con el gol hizo reflexionar al delantero José Guillermo Ortiz, quien tomó la decisión de hablar con el gerente deportivo Jafet Soto y retomar al Herediano, club al que todavía pertenece.

Su decisión sin duda fue la más acertada, pues el artillero se reencontró con las anotaciones en menos de la mitad del tiempo que jugó el torneo anterior con el club colombiano.

José Guillermo, en 685 minutos, tras 16 partidos disputados, no marcó un solo tanto para el cuadro cafetero la temporada anterior. Sin embargo, en 337 minutos con el Team, en los últimos cinco compromisos, suma cuatro conquistas y es el subgoleador del actual líder del campeonato, solo superado por Yendrick Ruiz, quien tiene siete.

Ortiz, quien anotó al hilo en los últimos tres compromisos, espera mantener esa buena racha el próximo domingo, cuando los rojiamarillos reciban al Deportivo Saprissa, en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe, a las 5 p. m. y en donde estará en disputa el primer lugar.

Los florenses llegarán con 24 puntos, luego de cuatro victorias consecutivas, mientras los morados tienen 21 unidades.

“A pesar de no estar jugando me preparaba muy bien en el Tolima, pero yo necesitaba jugar, tener minutos y era lo que no estaba teniendo. Por esa razón decidí hablar (con Jafet Soto) y regresar al fútbol nacional, donde nos ha ido bastante bien”, comentó Ortiz.

“De momento, tanto en lo personal como en el equipo estamos cumpliendo con los objetivos. Debemos seguir trabajando fuerte para cumplir la meta que nos propusimos en diciembre como es salir campeón con el plantel”.

Buenos números. El oriundo de Canalete de Upala, quien llegó al Herediano en 2017, tras su salida de Alajuelense militó en el DC United, Herediano, Millonarios y Tolima de Colombia y el Ho Chi Minh City de Vietnam, antes de retornar al cuadro nacional.

Dentro de las estadísticas a resaltar de Ortiz se encuentran sus cuatro tantos en nueve remates a marco, de ellos seis en forma directa, incluyendo un tiro al poste, en 337 minutos, luego de cinco duelos disputados. Todas sus conquistas han sido dentro del área.

José Guillermo concretó un gol en su debut esta campaña vestido de rojiamarillo frente a Guanacasteca (1-2), no vio puerta ante Grecia y volvió a celebrar en una oportunidad frente a Sporting (3-0), Guadalupe (2-0) y Jicaral (1-0).

“Hemos venido trabajando en la definición durante la semana. Tratamos de aprovechar las opciones que nos quedan, incluso pegamos un remate en el palo (ante Jicaral), pero es parte del fútbol. En Herediano hay buenos delanteros, pero como dije, me venía preparando bien en Colombia y regresé porque necesitaba minutos, pero lo importante es que el equipo está puntuando”, comentó Ortiz.

El artillero añadió que con Jeaustin Campos el equipo viene realizando algunos movimientos específicos para corregir los errores que se estaban dando, porque lo más importante es el trabajo grupal.

“Lo mío es aportar al equipo como podamos. Si eso hace que me tomen en cuenta en la Selección, pues en buena hora, pero lo más importante es el Herediano y queremos celebrar en diciembre como se merece”, manifestó Ortiz.