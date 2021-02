“Nosotros hace 22 días solicitamos a la Federación que nos pongan el calificativo de liga de alto rendimiento, porque de esta forma ya tendríamos el aval para poder competir en medio de la pandemia, de hecho hasta le pedimos una opinión consultiva al departamento legal de la Federación a ver si calificamos y la respuesta fue positiva, Pese a esto, cuando vamos a votación en Comité Ejecutivo para que nos den ese aval, resulta que se vota en contra...La segunda pudo ayudarnos, pero todos sus representantes votaron que no y Linafa no ha recibido ayuda. Al votar en contra se nota que ellos no quieren que tengamos campeonato”, enfatizó.