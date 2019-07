"Uno como técnico tiene un modelo de juego, pero posee diferentes formas de aplicarlo. El problema es que todo el mundo sabe cómo va a venir Saprissa. Cuando algo no funciona uno tiene que preguntarse: seré yo que no me hago entender o serán los muchachos que no me entienden. Yo no voy a cambiar la idea central, pero voy a modificar para que ellos lo sepan asimilar, eso tiene que ver", comentó Horacio Esquivel.