“Era lógico que no solo por los 14 días, eso no era lo preocupante, porque el jugador no pierde. El tema es los que están contagiados, cómo los ha afectado el virus. Entonces, a unos los ha afectado de una manera, a otros de otra, algunos asintomáticos, otros con síntomas, entonces el tema nuestro era cómo iban a regresar ellos después de haber tenido el virus. Entonces era nuestra intriga, de valoración, a la hora de volver”, expresó Andrés Carevic en uno de los capítulos de la sección ‘Desde Adentro’ que se publican en el Liga Pass.