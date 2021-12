David Guzmán vuelve a esquivar los intentos de castigo del Herediano

El futbolista David Guzmán volvió a salir librado de un posible castigo, nuevamente solicitado por el Herediano, luego del análisis y resolución del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, el cual fue dado a conocer la tarde de este viernes.

La institución florense interpuso un proceso disciplinario en contra de Guzmán por las declaraciones que dio el volante a Radio Columbia en la entrevista flash, donde manifestó: “Se ve lo pachucos que son (aficionados). Con la salud no voy a jugar y menos sabiendo que mi esposa estaba en el estadio ese día y ella está embarazada, así que no voy a jugar con esto”, señaló haciendo referencia a la polémica jugada en que se desplomó por un golpe con Gerson Torres.

El club rojiamarillo solicitó que se sancionara a Guzmán de conformidad con el artículo 38 inciso 1 del reglamento, y se le impusieran cuatro partidos de suspensión más la multa económica correspondiente, por esas declaraciones.

“Después del análisis exhaustivo de la prueba y las argumentaciones de ambas partes, el Tribunal determinó que el jugador David Guzmán no ofendió a los aficionados y que más bien sus manifestaciones son parte de la respuesta a una consulta que le realiza el periodista, siendo que su manifestación es para calificar la conducta de algunos aficionados, de los cuales se tiene por demostrado que estaban gritando insultos socialmente inaceptables. Por lo anterior, el Tribunal declaró sin lugar la acción promovida por el Club Sport Herediano”, detalla el comunicado enviado este viernes por la Fedefútbol.

Este es el tercer intento de Herediano para que Guzmán sea castigado, pero en todos el morado terminó victorioso. Anteriormente, el club advirtió al Tribunal la jugada con Torres, que se dio en el minuto 16 del encuentro de la semifinal de ida.

Herediano solicitó que se sancionara al Saprissa por irrespetar el protocolo de FIFA para la atención de lesiones en los partidos por traumas craneales, y al mismo tiempo, suspender a Guzmán hasta que estuviera fuera de peligro. Asimismo, si esa petición no era aceptada, entonces que se castigara a Guzmán por faltar al fair play al “buscar engañar al árbitro para que Gerson Torres recibiera una multa”.

Pero ninguna de estas opciones se resolvieron en contra del tibaseño y el Tribunal dio sus razones: la primera petición se rechaza “debido a que el protocolo mencionado no forma parte de la normativa que aplica este Tribunal de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Disciplinario, y la segunda debido a que no se configura la simulación de acuerdo a los preceptos reglamentarios, y no es competencia del Tribunal dictaminar sobre la veracidad de una lesión, ya que esto es un tema médico técnico”.