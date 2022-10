David Guzmán termina contrato en diciembre y Saprissa no le ha dicho si le renovará

David Guzmán, volante de Saprissa, desea tener claro su futuro, pero tampoco presiona. Él no es de ir a tocar la puerta de la oficina de Ángel Catalina, gerente deportivo morado, para hablar de su renovación.

Al mediocampista de recuperación se le vence el contrato en diciembre y manifestó que hasta el momento en Saprissa no han hablado con él.

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y después de ahí creo que me toca esperar qué es lo que Saprissa quiere hacer”, dijo David, quien reconoció que le agradaría definir todo antes del 31 de diciembre.

“Me gustaría tomar una decisión lo antes posible, pero a mí no me toca definir eso y lo que me corresponde es hacer mi trabajo en la cancha, pero sí quiero cerrar este tema”, manifestó el volante.

David Guzmán, volante de Saprissa, atendió a la prensa en la sala de conferencias del club morado. (Foto cortesía de Saprissa).

Guzmán, quien es regular en la formación de Jeaustin Campos, comentó que pese a que desea resolver lo de su posible continuidad, no se desconcentra de lo que viene y es jugar las semifinales ante Alajuelense.

“Estoy más concentrado en la semifinal que en el contrato. Si se llega a un acuerdo lo antes posible, bienvenido sea, porque ya salimos de esto y solucionamos un gran tema y eso tanto para mí como para mi familia es importante”.

Mariano Torres no olvida que Alajuelense los eliminó en la semifinal del campeonato pasado

Guzmán agregó que con su rendimiento dentro del campo de juego es como se gana la continuidad en el club y él cree que lo ha hecho bien.

“Es dentro de la cancha donde uno se gana las cosas y el torneo ha sido bastante bueno para mí”.

Guzmán aceptó que le gustaría tener la opción de salir del país, pero ve a Saprissa como la primera opción.

“Uno como futbolista siempre aspira a que le salgan oportunidades en el exterior y si no es así, siempre he considerado a Saprissa como mi casa. Es la primera opción y creo que sería con don Ángel (Catalina) la primera persona con quien me corresponde hablar. Después de ahí si se presentan otras oportunidades, tendría que ver”.

Respecto al clásico del sábado, la semifinal contra Alajuelense, Guzmán resaltó que deben aprovechar las ocasiones para anotar.

“Es un partido distinto y debemos jugarlo con mucha seriedad como lo hemos venido haciendo y completar las opciones de gol que nos quedan. Es una semifinal y tenemos que hacer nuestro trabajo. Lo que haga Alajuelense no nos compete, tenemos que prepararnos bien”.

Sobre el juego de vuelta, la dirigencia de Saprissa definió que se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa y no en el Estadio Nacional, una decisión de David Guzmán avala.

“Saprissa es nuestra casa y siempre nos vamos a sentir cómodos jugando acá. Creo que en el Estadio Nacional es un espectáculo jugar, pero para los dos equipos no es lo mismo. El Nacional tiene buen terreno de juego, pero en el Saprissa nos gusta estar con nuestra afición, sentir esa cercanía y apoyo que nos dan”.

Saprissa hizo una muy buena segunda vuelta del campeonato y ahora en el inicio de las semifinales, Guzmán comentó que deben seguir igual.

“El cambio que ha tenido el equipo se inicia desde los delanteros. Los once tenemos que morir dentro de la cancha. Desde que el portero rival empieza a jugar la pelota, nosotros tenemos que salir a marcar, a presionar y ahí inicia nuestra defensa y eso ha sido clave para que no nos lleguen tanto al marco y cuando recuperamos la pelota, estamos más cerca del área rival”, apuntó David Guzmán.