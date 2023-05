David Guzmán revela el secreto que lo convirtió en goleador de Saprissa en el campeonato

David Guzmán ha festejado el gol como pocas veces lo hizo en otros campeonatos.

La mayor cantidad de tantos que marcó el volante de recuperación fue en los torneos de Verano 2015 y en el Apertura 2021, pues en ambos consiguió cuatro anotaciones, pero en el presente certamen, sacudió las redes en seis ocasiones.

David le anotó a Grecia y a Alajuelense, mientras que a Guanacasteca y Puntarenas los doblegó dos veces.

“A lo largo del tiempo se me ha dado la oportunidad de hacer dos o tres goles por campeonato y esta vez ha sido un poco diferente, pero para eso estamos para crecer y sumarle al equipo”, dijo el mediocampista.

Guzmán es junto a Mariano Torres y Orlando Sinclair, el segundo mejor anotador del equipo, porque el artillero es el joven Warren Madrigal con siete conquistas, una más que David.

LEA MÁS: En Saprissa ni le prestan atención a Herediano cuando dicen que son un equipo incómodo

Pero por qué se le ha dado a David esa posibilidad de concretar, incluso en dos partidos anotó en dos ocasiones.

De cara a las semifinal contra Herediano que inicia este jueves en el Colleya Fonseca, el saprissista reveló el secreto para estar más cerca del área rival.

“En la posición que me toca estar no es muy a menudo llegar al área, pero últimamente al jugar con Youstin Salas me ayuda mucho porque su juego es similar al mío, entonces me puedo desprender a la ofensiva y sé que él va estar defendiendo. Eso me da más facilidad de llegar al ataque, más en este torneo donde más goles he anotado, eso me ilusiona y lo que me motiva aún más, es que mi hijo sabe lo que hago y eso es un extra para mí”, explicó David.

Guzmán tiene claro su trabajo en la cancha, posee seis dianas y si los encuentros de semifinales lo permiten, irá a buscar un gol, pero para él la prioridad es lograr las victorias y que Saprissa obtenga el bicampeonato en cuatro encuentros.

“Saprissa siempre ha sido uno de los que lucha por el título. Queremos cerrar esto lo antes posible, claro con el respeto a los rivales. Vamos a ir partido a partido y la ilusión y meta es ser bicampeones, para lograrlo hay que hacerlo lo antes posible”.

En este campeonato, David Guzmán le marcó en dos ocasiones a Puntarenas. (Jose Cordero)

El volante y uno de los capitanes de Saprissa destacó que disputar las instancias finales de un torneo es una de las mejores etapas para un futbolista y los clubes.

“Estamos en las instancias que todos queríamos estar, son partidos importantes, bonitos de jugar y muy competitivos. Al final de cuentas para eso nos preparamos y los equipos que clasificamos es por méritos y debemos hacer las cosas de la mejor manera”.

Saprissa cierra este primer cara a cara con Herediano el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa y Guzmán no tiene duda que se vivirá otro llenazo en la “cueva”.

“Al final de cuentas la afición hace lo que le compete y nosotros en cancha hacemos lo nuestro. Siempre jugar a estadio lleno es importante y lindísimo, no solo para nosotros, también para el rival. De nuestra parte tenemos el plus de conocer nuestra casa y a la afición, que se mete en los partidos y eso influye bastante”.

En este certamen de Clausura, David ha jugado en 19 partidos, posee 1.440 minutos en la cancha, seis goles y una asistencia. Ha rematado en 37 ocasiones y de ellos, 12 han sido disparos directos al marco, según las estadísticas de la Unafut.