“Me molesta que estén tan insistentes con las decisiones arbitrales. Creo que a los árbitros debemos colaborarles un poco. Hay cosas que no me gustan, por ejemplo, algunos jugadores en la actualidad no los han tocado y ya van gritando. Es una cosa de locos, me molesta pero me da gracia a la vez, muchas veces enredan a los árbitros con ese grito. (...) Les pido a los muchachos que no caigamos en eso. Lo hemos hablado a fondo, hoy (viernes) les volví a hablar, que me molesta que se ganen tarjetas por reclamos, me molesta demasiado. Estamos viendo a ver si podemos quitar eso para los partidos que vienen”.