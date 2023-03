David Guzmán: ‘Es una falta de respeto que se rían de uno en la cara’

David Guzmán no se guardó nada tras analizar el trabajo del árbitro Josué Ugalde en el duelo del pasado viernes, donde el Deportivo Saprissa perdió 3-2 ante Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez.

Aunque el volante saprissista fue enfático que no tuvo problemas con Ugalde durante el compromiso e incluso afirmó que el silbatero se “comportó a la altura”, cada vez que conversó con él, sí censuró su accionar, dejando claro que le quedaron dudas sobre su desempeño en el rectángulo.

Incluso comentó que en el gremio del arbitraje las cosas no andan bien, tras salir a la luz pública la conversación de WhatsApp, donde señalan la actitud del entrenador Jeaustin Campos y luego se dio el enfrentamiento entre el árbitro David Gómez y su asistente Víctor Ramírez, (San Carlos - Liga), lo que provocó que la Fedefutbol y la Comisión de Arbitraje vetaran a Gómez de pitar en el fútbol 🥅 nacional.

“Vamos a Puntarenas y hay cosas que suceden. Me parece que en la televisión se ve, es muy claro. Algunos penales, algunas otras cosas... Es muy difícil hablar del arbitraje, pero es muy evidente. El liderato está en pie todavía, depende de nosotros y tenemos que enfocarnos en eso”, aseguró un contrariado Guzmán.

¿Qué más quería? Copiado!

El volante morado admitió que ante los porteños regalaron los primeros 20 minutos del juego y aunque mejoraron sustancialmente en el complemento, al final no les alcanzó. No obstante, lamentó la labor del cuarteto arbitral y denunció algunas actitudes que no le parecieron.

“Es una falta de respeto que se rían de uno en la cara (en referencia al árbitro Josué Ugalde). Si usted se ríe o aplaude, como lo hizo Javon (East) es una tarjeta, es muy fácil hacer eso, muy fácil condicionarnos. Algo está sucediendo, porque hasta entre ellos se están peleando”, reiteró Guzmán.

El saprissista aclaró que Ugalde no se rió en su cara, que por el contrario, se comportó a la altura con él. Pero afirmó que de otros compañeros sí se burlaron y después le sacaron la tarjeta a Javon East, cuando quiso aplaudir.

“No nos toca meternos en ese tema (arbitral), pero es muy evidente lo que está sucediendo y al final nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, como lo hablamos en el camerino: si metemos un gol muy claro no la van a poder sacar. Nosotros tenemos que trabajar por nosotros y lo que ellos quieran pitar será por errores o cosas de ellos”, agregó Guzmán.

Para el mediocampista del cuadro tibaseño, el Puntarenas FC ganó con todo merecimiento, al aprovechar su momento y marcar las anotaciones, pero a su criterio, el juez central después condiciona el juego.

Después de nuestros errores se pitó el penal de Ryan (Bolaños), juepucha; ¿cuántos penales hubo? El golpe que le dieron a (Álvaro) Zamora en la cabeza, ¿qué más quería? Son cosas evidentes, pero no nos podemos excusar. Ellos ganaron bien”, declaró Guzmán.

Al consultarle si el tema de WhatsApp, que salió a la luz pública donde los árbitros muestran su malestar por las declaraciones del técnico Jeaustin Campos contra el gremio arbitral, inciden en la toma de decisiones, el morado tiene su propio criterio.

“El tema del WhatsApp salió a nivel público y todos sabemos lo que sucedió. Si entre ellos se están peleando está pasando algo. Es muy complicado lo que está pasando, algo muy evidente que no podemos controlar. Es cierto que perdemos en 20 minutos, pero hay cosas que se dan que hasta se pudieron pitar dos penales para los dos equipos”, sentenció Guzman.