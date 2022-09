David Guzmán asegura que dieron un golpe de autoridad y apuntan al Herediano

Saprissa está intratable; rival que le sale al paso, rival que derrota. Ya son seis victorias consecutivas de los morados, quienes en estos juegos han anotado 15 goles y solo uno permitieron.

Los saprissistas derrotaron a la Liga 1 por 0 en el clásico y amarran el liderato del Grupo B, pero los jugadores josefinos quieren más y anunciaron que en la mira está el puesto que ostenta Herediano, el primer lugar de la tabla general. Saprissa y florenses se enfrentan en el próximo choque del Apertura, este domingo a las 5 p. m. Los morados son los anfitriones.

“La misión son los primeros lugares, Saprissa los tiene que pelear y dimos un golpe de autoridad y pensamos en lo que viene, que es Herediano”, dijo David Guzmán, quien destacó en el pase que le sirvió a Javon East para que anotara el único gol del encuentro.

David Guzmán observó el desplazamiento de Javon East, lo dejó de cara al gol y el jamaiquino no desaprovechó y le dio el triunfo a Saprissa. (JOHN DURAN)

Guzmán añadió que contra el cuadro florense apuntan a lo mismo, a llevarse los tres puntos y sumar el sétimo triunfo seguido.

“Si podemos sacar los tres puntos igual, porque nos acerca al liderato general”, mencionó David.

Sobre el juego, el volante saprissista resaltó que la mentalidad era jugarle a Alajuelense a la ofensiva, buscando el gol.

“Hicimos un excelente partido y después en un clásico hay que dar lo máximo. El triunfo es importante porque en ningún momento nos vinimos a tirar atrás, siempre fuimos hacia adelante y queríamos dar un excelente juego”.

Jeaustin Campos: ‘Saprissa está para lo que los jugadores decidan’

Guzmán añadió que era lógico sacar provecho del hombre menos de la Liga, que se quedó con 10 tras la expulsión de Johan Venegas al finalizar el primer tiempo del compromiso.

“Al final de cuentas ellos tenían uno menos y nosotros debíamos movernos más, lo que provocó presión y desgaste y eso les pasó factura”.

”Era importante vencer, partido a partido lo venía diciendo, no somos los mejores, pero vamos creciendo y nos preparamos para un objetivo que es ser campeones y ganar en Alajuela no es sencillo”, añadió el contención.

Fidel Escobar, defensa de Saprissa, mencionó que el orden que tuvieron en el terreno de juego marcó la diferencia.

“Alajuelense es un buen equipo y eso lo sabíamos, pero estuvimos muy ordenados, muy compactos y nada, sacamos los tres puntos”, dijo Fidel, quien de nuevo sacó nota alta con su rendimiento.

Escobar comentó que su estilo es entregarse y por eso no se le ha dificultado acomodarse al sistema de Saprissa.

“Siempre me he tenido confianza, porque si no creo en mi fútbol, en mis condiciones, me iría mal y además los compañeros me han respaldado”, resaltó el panameño.

Igual que los otros refuerzos que llegaron a Saprissa para esta campaña, Pablo Arboine, Youstin Salas, Luis Javier Paradela, Javon East y el mismo Escobar, todos han dado la talla y se apoderaron de la titularidad, prácticamente desde el arranque del Apertura 2022.

Los extranjeros no pudieron actuar en las dos primeras fechas por el tema de permiso de Migración y Extranjería; una vez solucionado el inconveniente, los foráneos, además de Pablo Arboine y Youstin Salas, se apoderaron de la titularidad para no soltarla.