David Guzmán aprovecha la nueva oportunidad dada por el fútbol

Aquella conocida frase de que el fútbol da revanchas hoy es una realidad para David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa. Guzmán mostró una sonrisa al dejar el balón entre las redes del marco de Danny Carvajal, arquero de San Carlos.

El volante le dio la victoria a su equipo en el partido de ida de la semifinal, lo tiene a un paso de la final y saboreó el momento que atraviesa.

Ese instante fue muy distinto al que vivió el volante en las fases finales del torneo anterior, cuando Saprissa conquistó el cetro número 39. En el campeonato pasado, Guzmán casi no jugó, sufrió una lesión que lo alejó cinco meses de las canchas. Anduvo en muletas y las semifinales y la final las vivió lejos de los terrenos de juego.

“En estas instancias, en el torneo anterior no pude estar y eso me dolió, pero ahora estoy jugando y eso me pone feliz, sobre todo por aportarle al equipo, que es lo fundamental”, dijo David al concluir el partido contra San Carlos, en el que fue el protagonista al marcar de cabeza el tanto del triunfo saprissista.

''Lo más importante es cerrar y culminar campeón'', David Guzmán pic.twitter.com/PeRR1vE49B — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 17, 2024

“Lo más importante, lo más bonito, es que ya compito al 100% con los compañeros y estoy tomando minutos, eso es lo importante, y el gol es una alegría extra. Lo más feliz es estar en estas instancias”, añadió Guzmán.

Pese a que Saprissa no pasó mayor apuro para doblegar 0-1 a los norteños, David indicó que debieron esforzarse por conseguir la victoria y no verse sorprendidos con el juego de los locales. Según el volante, si se hubieran relajado, San Carlos podía anotar; incluso dijo que tuvieron un despiste que estuvo cerca de terminar en gol.

David Guzmán manifestó que en el equipo el objetivo es claro: apuntan al título y lo quieren en cuatro partidos, pero señaló que van poco a poco. No piensan en el siguiente paso sin dar el primero, y ese es salir bien librados contra San Carlos.

“Lo lindo de todo esto es que trabajamos en equipo y pudimos sacar la victoria. Es una cancha complicada, con un rival que tiene buenos jugadores, y lo habíamos trabajado en la semana. Al final, el gol es una alegría extra”, opinó Guzmán.

¡Guzmán dice presente! Conexión Mariano-David para el primer gol morado pic.twitter.com/IbZQYhy3ty — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) May 17, 2024

Respecto a la anotación que logró, la única del encuentro al minuto 72, tras el pase a la cabeza, como se dice en el fútbol, puesto como con la mano por parte de Mariano Torres, David dijo que sacaron el colmillo para obtener ventaja.

“El fútbol es de vivos y existe malicia. Con solo una mirada, ya sé lo que Mariano va a hacer. Anteriormente, no salió porque nos marcaron bastante bien, y en esta se dio. La acción terminó en gol por ese conocimiento del compañero. Son muchos años de jugar con Mariano y sabemos lo que debemos hacer”, destacó David Guzmán.

Saprissa cierra la semifinal contra San Carlos el domingo en su reducto a las 5 p. m., y David expresó que buscarán hacer valer el Estadio Ricardo Saprissa.

“Es nuestra casa y es importante jugar con nuestra gente. Hemos ganado y le damos mucha credibilidad a nuestra casa”, dijo David.

Saprissa alcanzó ante San Carlos una seguidilla de 19 partidos sin perder y, por si fuera poco, tiene 22 juegos invictos en la Cueva. Solo perdió un encuentro de los últimos 54 partidos de local.