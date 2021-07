Danny Fonseca recupera protagonismo a las puertas de su retiro

Cartago vs Alajuela-Pacheco Danny Fonseca (centro) observa una acción entre Ricardo Blanco y Jonathan McDonald, en el partido entre Cartaginés y Alajuelense, en la fecha 9. (Rafael Pacheco)

Danny Fonseca recupera protagonismo con Cartaginés en el Torneo de Apertura, que será el punto final a su carrera de casi 20 años.

Si el volante no cambia de parecer a última hora, el presente certamen significa su adiós vestido de blanquiazul, al menos como futbolista.

Por eso su regreso a la titularidad brumosa tiene un doble significado. No solo se trata de tener minutos, también es disfrutarlos cuando el desenlace se acerca.

"Eso es lo que a uno siempre le gusta (ser estelar) y quiero jugar hasta el final, Dios quiera que así sea. Siempre he trabajado para ser titular, siempre he luchado, nunca he bajado los brazos ni lo voy a hacer, hasta el último partido. Aquí es de rendimiento y Javier (Delgado) lo tiene claro", expresó el mediocampista.

Fonseca empezó el actual campeonato cumpliendo un castigo de tres encuentros, para el cuarto y quinto cotejo no fue tomado en cuenta, pero desde la sexta fecha suma cuatro apariciones de titular.

Lea: Rándall 'Chiqui' Brenes no se desespera por llegar a los 100 goles con Cartaginés

La sonrisa le volvió al rostro, porque esos últimos compromisos los ha jugado completos, para un total de 360 minutos, lo que hace preveer que superará la cantidad sumada en el Verano 2017, cuando actuó durante 708 minutos.

"Voy tomando nivel de nuevo, luego de estar suspendido y de tener poca participación en los torneos anteriores. El técnico me ha dado la confianza y trato de hacer mi trabajo de la mejor forma. Me entreno muy bien, intento hacer una buena recuperación y creo que eso me da tranquilidd para seguir aportando al club", añadió el jugador de 37 años.

En torneos anteriores, incluso le tocó desempeñarse en otras posiciones, pero no terminó por dejarse la titularidad.

"El puesto que siempre he manejado es contención, pero si tengo que jugar atrás lo hago", sentencia.

Danny considera que a estas alturas no se detiene a pensar en su edad para pelear un campo dentro del once, pero sabe que el rendimiento dictará si continúa siendo protagonista.

"Debo responder en la cancha, igual si me ponen de titular y uno juega mal, tienen que darle el campo a otra persona. Quien juegue bien, es el que juega, aquí no hay que ver si es joven o de mayor experiencia o los años que tenga, sino que el funcionamiento del equipo se vea bien. Creo que Javier en ese sentido ha respetado y en el momento que uno no funcione, hay otros compañeros que lo pueden hacer".

El brumoso tampoco se extiende mucho hablando de su retiro y se concentra en vivir los partidos que le queda, ayudando a que el equipo que lo vio nacer crezca.

"A nivel futbolístico el equipo viene mejorando el nivel, eso es importante. Son detalles que tenemos que seguir mejorando, como los cierres de los partidos. Todavía estamos cerca de puestos de clasificación y tenemos que ratificar el trabajo", finalizó.