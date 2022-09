Daniel Quirós: ‘Contra Cartaginés es diferente; te pasan jodiendo, empujando y fingiendo que los he majado’

Daniel Quirós (derecha) y Jeykel Venegas mantuvieron un duelo personal en el juego Cartaginés - Puntarenas FC. Al final ambos salieron expulsados. (Mayela Lopez; Mayela López)

“Dígame usted, ¿con cuál otro equipo me pasa? Juego ante San Carlos, Pérez Zeledón o Saprissa y no pasa nada, pero contra el Cartaginés es diferente, siempre pasa algo”, aseguró el delantero del Puntarenas FC, Daniel Quirós.

Y es que en este Torneo Apertura 2022, en los enfrentamientos ante los brumosos el delantero de 30 años fue expulsado en el primer compromiso en el estadio Fello Meza, en la victoria chuchequera por 1-3, por lo que fue sancionado con tres partidos.

Mientras tanto, en el segundo juego, correspondiente al Grupo B, en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, tuvo que salir de cambio llorando de rabia, a pesar de haber ingresado al campo en la segunda parte, en el empate 1-1, luego de tener encontronazos con los zagueros del cuadro campeón nacional.

En Puntarenas acuerpan a Daniel Quirós pero lo llamarán a una conversación pendiente

Luego del compromiso ante el Saprissa, que los porteños perdieron 0-1 en el reducto porteño, el Bebé Quirós conversó con la prensa y aunque no quiso profundizar en el tema, a su criterio los jugadores del Cartaginés lo buscan para provocarlo y sacarlo de sus casillas, con acciones antideportivas.

Daniel considera que los adversarios vienen predispuestos a hacerle la vida imposible y no sabe si es orden del cuerpo técnico, al cual asegura conocer muy bien y respetar, por lo que no entiende qué es lo que sucede para que tomen esa actitud.

“Con el Cartaginés es diferente, me parece que a ellos los mandan a hacer ese juego conmigo. Ustedes en los demás partidos ven que yo juego bien, que no pasa nada. Ese es el trabajo de ellos, yo bien o mal siempre trato de hacer lo mío de la mejor manera, dando el 100% para el equipo”, dijo Quirós.

“Para mí es difícil jugar contra personas que prácticamente me pasan jodiendo, empujando, fingiendo que los he majado y ni cerca estoy. El portero (Kevin Briceño) en dos ocasiones fingió que lo había majado y lo peor es que me pitan a mí y me señalan, mientras el rival molesta y me persigue en la cancha”, agregó.

Deportes de contacto Copiado!

El goleador histórico de los chuchequeros, tanto en Primera División como en la Liga de Ascenso, indicó que siempre busca dar lo mejor en la cancha, entregarse en cada jugada, pero rechazó ser malintencionado o buscar siempre el contacto del rival.

“Al que no le gusta que le peguen en un partido, que ni juegue. El fútbol es de contacto, a mí me gusta que me peguen, porque siempre me entrego por mi equipo, pero al final los árbitros pitan en contra mía. Yo soy tranquilo, conozco a Geiner (Segura), a Mauricio (Wright) y me llevo bien con ellos, pero el show siempre es cuando jugamos contra el Cartaginés”, reiteró Quirós.

Al consultarle si tiene algún problema con los árbitros o si siente que lo tienen en la mira, Daniel aseguró que siempre ha tenido que lidiar con los silbateros, pero prefiere no hablar y solo seguir haciendo su trabajo en la cancha.

“La verdad siempre trato de dar el 100%. Desde que jugaba en el Puntarenas FC, antes del descenso, hace ocho, los árbitros me decían lo mismo, que me iban a expulsar. Eso ya es viejo, yo ya sé jugar con eso, no me meto con nadie. Los árbitros tienen quién los corrija cuando fallan y yo también tengo personas que me hablan”, admitió Qiurós

Precisamente el técnico del PFC, Alexander Vargas, manifestó que él le guarda un gran aprecio a Daniel, sabe de sus cualidades y siempre trata de aconsejarlo para que no caiga en el juego del rival, sin importar el color del uniforme.

“Con Daniel Quirós hablo mucho, lo aprecio, pero si él dice que los problemas son con el Cartaginés, es él quien lo afima, es de boca de él. Yo no me quiero meter en problemas con nadie. Si él (Daniel Qiurós) lo dice es cosa él. En lo personal trato de mantener ese tipo de conversaciones en privado”, sentenció Vargas.