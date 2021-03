“El equipo viene de una seguidilla de dos partidos haciendo bien las cosas, ganamos en casa dos partidos importantes y luego en Guápiles no sumamos de a tres, pero el equipo jugó bien. En lo personal, sigo tratando de aportarle al equipo y los goles tal vez tapan el rendimiento, pero aún no me siento bien y a mi nivel acostumbrado, aunque ahí voy. Gracias a Dios se están dando los goles, que es muy importante para apoyar al equipo”, aseguró el experimentado jugador.