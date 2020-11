Vamos a ver... ¿Cómo le digo para no sonar a excusa? Después del último partido que hice en Bangladés, aproximadamente el 15 de marzo, venía con un ritmo aceptable, que se puede dar allá. Pero se vino esto (la pandemia de la covid-19) y pasé hasta el 27 de julio entrenándome en mi casa, sin tener contacto con la bola. No quiero sonar a modo excusa, pero el ritmo de juego es lo que da el nivel que uno quisiera. Lamentablemente cuando llegué acá entrenamos un mes y volvimos a encerrarnos. Yo hice como cuatro cuarentenas, pero no quiero excusarme. El profe (Wálter Centeno) me dio confianza, se lo he agradecido, pero no estoy al nivel que mostré en algún momento en el equipo y eso lo reconozco. Soy el principal autocrítico como lo reconocí antes. Sé que mi nivel no es el mejor, pero ahí voy mejorando poco a poco.