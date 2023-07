Daniel Chacón considera irrespeto a Alajuelense cuando se habla de su regreso como retroceso

Cada vez que un legionario regresa al fútbol nacional, es común que a nivel mediático se hable de un retroceso. Con Daniel Chacón no fue la excepción al retornar tan rápido. Sin embargo, el propio futbolista que llegó a Alajuelense en condición de préstamo por seis meses cortó el tema de raíz.

“Me parece que llamarlo retroceso, volviendo a un equipo como Alajuelense, es una falta de respeto a la institución. Venir acá, a representar a este equipo es un reto muy importante”, afirmó Daniel Chacón.

Recordó que él se marchó a Estados Unidos con un contrato de segundo equipo y en este poco tiempo pudo alcanzar un contrato de MLS por dos años, con opción de extenderse por otro año.

“Hice lo que tal vez muchos no entendían, pero al final salió muy bien para mí. Estoy muy ilusionado de estar acá. En poco tiempo, al final lo que pude jugar allá por la Selección y por la lesión fueron cuatro partidos. Y en esos partidos me alcanzó para que creyeran en mí y vieran potencial para estar en un contrato de dos años con opción a uno más, es muy importante”, destacó.

Chacón insistió en que ser parte de la Liga por estos seis meses es algo que jamás podría ver como un retroceso.

“El venir acá y competir por todo lo que está compitiendo el equipo es importantísimo, rozarse con los compañeros y con el cuerpo técnico que hay, creo que en mi etapa como jugador puedo aprender, y lo tomo con responsabilidad y con felicidad”.

Pese a que Alajuelense no fue el único equipo que se interesó en repatriarlo por este Apertura 2023, aseguró que su decisión final se debió a una serie de factores.

“A mí me gusta estar donde me sienta valorado, en un ambiente donde yo crea que pueda potenciar mis capacidades, y estoy agradecido por el interés de otros clubes, pero realmente desde que en Alajuelense se me acercaron y la forma en la que se trabaja acá, como en la MLS, es ir buscando la forma que yo quiero, al menos en lo personal, y creo que me llamó la atención el equipo que se conformó”.

Daniel Chacón llegó a Alajuelense en condición de préstamo por seis meses. (Jose Cordero)

Dijo ser fiel creyente de que Dios pone a cada uno en donde tiene que estar y el trabajo también.

“Yo soy trabajador, profesional, y eso fue una recompensa, un regalo de Dios y feliz porque tengo la oportunidad de competir acá. No me gusta adelantarme porque me preocupa el ahorita, el mañana, cómo voy a entrenar mañana, y no me gusta hablar de qué pasará el siguiente año. Estoy emocionado y fue una jugada que salió bien para todo el mundo”.

Son seis meses los que estará en Alajuelense, porque eso es lo que dice el préstamo que se firmó, pero también respondió de manera directa a quienes dudan del compromiso que pueda tener.

“Poner en tela de duda el compromiso es poner en tela de duda la clase de profesional que soy, pero pueden hacerlo porque no todas las personas están en el día a día conmigo o han compartido conmigo. Soy un profesional al 100% en todos los sentidos de la palabra y van a ver a una persona comprometida y que se tira de cabeza si es necesario.

“Soy un profesional y si es necesario dejar la vida en la cancha, se deja. Es lo que me ha caracterizado, ser un jugador pulseador, de garra, es lo que van a ver en la cancha”, insistió.

Al consultársele cómo es Alajuelense desde adentro, respondió que es lo más parecido a las condiciones que se dan incluso en Europa y que va un poco más allá, porque se habla mucho de la intensidad y lo que tiene la Liga son las condiciones que deberían tener todos los equipos para tener un mejor fútbol a nivel nacional.

“Vos vas a Estados Unidos y todos los equipos tienen condiciones como las que hay acá, y tenerlas en Costa Rica, que no es la misma economía, es un mérito increíble que tiene la Liga por lograrlo acá y por haberlo hecho realidad”.

Dijo que es un club distinto, en el que se llega y hay desayuno, suplementos, buenas canchas y un buen gimnasio, es lo que necesita.

“El que acá no mejora como jugador, en la parte integral, yo creo que no lo va a hacer en ningún lado, porque tiene todas las comodidades y eso unido a lo que es la gente en general en la parte técnica e integral, es un proyecto increíble.

“Ojalá sea ahorita y si no, en algún momento, va a tener éxito, porque la suerte se trabaja. Y el que trabaja más tiene más probabilidades de tener éxito, y yo estoy ilusionado y creo que el éxito llegará pronto”.

Daniel Chacón disfruta ser parte de Alajuelense y le agradan los retos que vienen con el Apertura 2023, la Copa Centroamericana de Concacaf y el Torneo de Copa.

“Es una presión bonita, venir a una institución tan grande y que la presión sea pelear un título no hay nada más lindo que eso, que tener la capacidad y tener con qué pelear”.

Ya él vivió la experiencia de ser campeón con Cartaginés y porque lo vivió, sabe que cuando se logran cosas en medio de adversidad o situaciones difíciles, tiene un sabor diferente.

“De lo que ha venido pasando en la institución, a nosotros no nos compete, uno está desde que tiene responsabilidad, desde que llega, no puedo cambiar nada de lo que pasó, pero me compete a partir de ahora. Entonces tomarlo con responsabilidad, es una presión bonita y se ha formado una planilla para competir en todo”.

Alajuelense se estrenará en el Apertura 2023 este miércoles 26 de julio, a las 7 p. m., de visita contra Santos, en el Estadio Ebal Rodríguez.

El próximo sábado, la Liga sostendrá su primer juego de local, a las 6 p. m. frente a Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

