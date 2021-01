Siempre vamos a aportar lo máximo. Yo hoy empiezo de cero. Si me pongo a pensar que tengo un punto y empiezo a sacar cálculos, posiblemente estaría un poco desmotivado. A mí no me desmotiva nada, porque primero no miré la tabla. Se lo juro que no sé ni cómo van los demás, solo sé que Herediano y Limón tienen un punto, después, no me pregunten porque no sé cómo van los demás.