Hay estadísticas, hay datos que sale en este momento de comparaciones. Yo con Leo me llevo super bien, con él obtuve campeonatos, todo ese grupo de compañeros que conseguimos esos siete campeonatos fuimos un solo equipo. Las comparaciones sí son un poco groseras, sería un poco injusto compararnos. Quizá yo no tuve la misma oportunidad de mostrarme como la tuvo mi compañero. Habría que darme un poco más de tiempo, yo apenas volví a jugar este año después de varios años sin actividad. Si fuera en tiempo la comparación no estaría muy justa hacia mí. Yo respeto a mi compañero y lo que él logró acá, pero me siento muy satisfecho de haber aportado mi granito de arena en esos campeonatos, porque también tuve mi participación. No en vano son ocho años en el Herediano.