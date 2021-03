“A esta altura me conozco y sé que cuando pateé ese balón sentí como un perro atrás del posterior, es como una contractura, no siento que sea algo mayor, pero ahí lo chequearemos y sabremos de la magnitud. Yo espero que sea algo tranquilo, nada de riesgo, pero también pedí el cambio para no arriesgar, a esta altura somos suficiente maduros para saber cuando el cuerpo te está pidiendo a lo mejor no arriesgar de más y creo que era el momento. De ahí en fuera estamos bien”, finalizó.