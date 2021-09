Daniel Arreola tilda de ‘circunstancial’ y ‘sin dolo’ agarronazo a genitales de Álvaro Saborío

Daniel Arreola se perderá los partidos contra Sporting FC y Cartaginés, debido a la sanción que le impuso el Disciplinario.

Poco después de que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio a conocer las sanciones de la jornada pasada y que castigó mediante el análisis de video a Daniel Arreola por agarrar los genitales de Álvaro Saborío, el mexicano de Alajuelense dio su versión sobre lo sucedido.

Lo hizo mediante un comunicado que colgó en sus redes sociales, dirigido a la afición manuda y al público en general. El defensor que deberá purgar dos partidos de suspensión y que tendrá que cancelar una multa de ₡200.000 relata que el pasado 17 de setiembre durante el partido ante la Asociación Deportiva San Carlos se suscitó en los primeros minutos de juego una acción “totalmente circunstancial y sin dolo”.

“Donde al anticiparme, el rival me empuja y yo intento agarrarme de su camiseta. Durante mi estancia en Costa Rica y en general durante mis 13 años como jugador profesional me he distinguido por estar alejado de polémicas, ya que este tipo de acciones jamás han sido parte de mi estilo de juego”, comentó Arreola.

Además, indicó que él mismo buscó al delantero que en diciembre pasado fue una parte importante de la tan añorada copa 30 del liguismo: “Quiero compartirles que al final del partido me acerqué a conversar con Álvaro Saborío y todo quedó como una anécdota más, ya que ambos sabemos que este tipo de jugadas son parte del fútbol. Siempre creyendo, amando y respetando los colores de esta institución”.

Pero lo sucedido trajo repercusiones. San Carlos no presentó una solicitud para que se aplicara el análisis de video. El árbitro central Ariel Cordero no se percató de lo que había pasado porque no tomó cartas en el asunto, o puede ser que sí lo hiciera y que valorara en ese momento que no hubo falta.

Algunas veces, el Disciplinario considera que si el árbitro valoró la jugada, ellos no pueden sancionar. En esta ocasión, el Tribunal Disciplinario actuó por oficio y la toma televisiva de la transmisión del partido sí era muy clara.

“Después de un análisis exhaustivo del video oficial del encuentro, específicamente al minuto uno, este Tribunal determina que existe una agresión por parte del jugador Daniel Arreola de la Liga Deportiva Alajuelense en contra del jugador Álvaro Saborío Chacón, ya que se evidencia que el jugador Arreola tira con sus manos los genitales del jugador Álvaro Saborío”, detalló el Disciplinario a través de la oficina de comunicación de la Fedefútbol.

Ya había un antecedente que data de diciembre de 2019, cuando Christian Reyes tocó las partes íntimas de Roy Miller, en un partido entre Saprissa y Herediano en Tibás. Ocurrió exactamente lo mismo y después de que los morados pidieron que se revisara el video, Reyes recibió una inhabilitación de tres fechas.

De momento, Daniel Arreola no podrá jugar este sábado en la visita de Alajuelense a Sporting FC y tampoco lo hará el sábado 2 de octubre contra Cartaginés, en el Fello Meza. Si Luis Marín lo considera oportuno, sí está disponible para el juego del martes, en el Morera Soto contra Guastatoya, en lo que será la definición de la serie para saber cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Para este sábado, el técnico rojinegro tampoco contará con Giancarlo González. El central recibió la cartulina roja por acumulación de amarillas en el pulso frente a San Carlos. Eso abre la oportunidad para que la pareja de centrales de la Liga para este sábado esté conformada por Fernán Faerron o José Miguel Cubero y Alexis Gamboa.

Mientras que los ajustes ahora serán en la zaga, Marín recobra fuerza en lo que es la creación y el ataque. Alex López y Johan Venegas están recuperados, aunque de ellos es posible que este sábado solo actúe el atacante unos minutos. También está disponible Marcel Hernández y el propio Marín indicó este jueves en un programa panameño que este mismo sábado mandará a la cancha a Gabriel Torres.

