“Estamos en una zona alejada y la estabilidad de los muchachos no se puede garantizar; esto en el sentido de que no les es fácil adaptarse al lugar, al clima y que no hay muchos lugares para distraerse. Estas situaciones hacen que no rindan igual, porque sus familias están en el Gran Área Metropolitana. Ahora optamos por buscar a futbolistas más arraigados a la zona o que se puedan adaptar más fácil. Esto le pasa a Limón y Pérez Zeledón, pero también hay que tomar en cuenta que había futbolistas que ya habían cumplido su ciclo”, dijo Barrantes.