¿Cómo no tener presentes al menos esos cinco elementos si fui uno de los aficionados saprissistas que sufrió, junto con mi hermano Alejandro, tan dura experiencia en una de las graderías rojiamarillas? No me pidan más detalles porque olvidé quiénes anotaron por parte del Team y quiénes por parte del Monstruo; la memoria es selectiva cuando le conviene...